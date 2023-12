In einer an Kundinnen und Kunden verschickten Mail heißt es, dass man die eigene Flotte an Tesla-Fahrzeugen abbaut. Grund ist die Preispolitik der Firma

Auch wenn Firmenchef Elon Musk zuletzt viel getan hat, um sein eigenes Ansehen zu beschädigen: Die Elektroautos von Tesla haben bei vielen weiterhin einen sehr guten Ruf, erfreuen sich entsprechend großer Beliebtheit. Der größte Autovermieter Europas will damit aber nun nichts mehr zu tun haben.

Tesla ist für Sixt aus Preissicht ein Problem REUTERS/YVES HERMAN

In einer aktuellen Mail-Nachricht an Kundinnen und Kunden heißt es, dass man derzeit "keine weiteren Tesla-Fahrzeuge" mehr anschaffe. Zudem baue man den aktuellen Bestand an Tesla-Fahrzeugen in der eigenen Mietwagen- und Aboflotte ab.

Nachfrage

Dahinter stehen allerdings weder die Aussagen von Musk noch technische Gründe, sondern finanzielle Überlegungen. Die Realität sei, dass Elektroautos bei Sixt noch immer viel weniger als Verbrenner nachgefragt würden. Dem stünden höhere Listenpreise sowie Reparaturkosten bei batterieelektrischen Fahrzeugen gegenüber, wie Sixt argumentiert.

Aktuell bereitet Sixt aber vor allem der deutlich höhere Wertverlust im Vergleich zu Verbrennern Sorgen. Der Restwert sei durch Rabattaktionen vieler Elektroautohersteller stark unter Druck gekommen, bei Tesla mache sich das besonders bemerkbar. Daraus entstünden deutlich höhere Haltekosten. Generell verfolge Tesla ein nur schwer berechenbare Preispolitik.

Ausblick

Das heißt allerdings nicht, dass Sixt E-Autos als Ganzes aufgeben will, ganz im Gegenteil. Aktuellen Plänen zufolge will der Autovermieter bis Ende des Jahrzehnts 90 Prozent seiner Flotte aus elektrisch betriebenen Fahrzeugen bestreiten. Dazu ist man unter anderem einen Deal mit dem chinesischen Hersteller BYD eingegangen. (red, 3.12.2023)