In beiden Häusern werden für ab 2025 die wissenschaftliche und wirtschaftliche Führungsposition gesucht, die Bewerbungsfristen enden mit 15. Jänner

Karola Kraus leitet das Mumok seit 2010. Mumok

Wien - Das Kulturministerium hat am Samstag Topjobs für gleich zwei heimische Museen ausgeschrieben. Für das Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig (Mumok) werden ab 1. Oktober 2025 die wissenschaftliche und die wirtschaftliche Leitung mit einer Vertragslaufzeit von jeweils fünf Jahren gesucht. 2020 waren die Fünf-Jahres-Verträge der wissenschaftlichen Leiterin Karola Kraus - die gebürtige Deutsche ist bereits seit 2010 Mumok-Generaldirektorin - und der wirtschaftlichen Leiterin Cornelia Lamprechter verlängert worden.

Ausgeschrieben wurden auch die wissenschaftliche und die kaufmännische Leitung des Naturhistorische Museums (NHM) ab 1. Juni 2025. Die Funktionen haben derzeit Katrin Vohland und Markus Roboch inne. Die Biologin Vohland, die auch Erfahrungen als Grüne Landespolitikerin in Brandenburg gesammelt hatte, trat ihre Position als wissenschaftliche Leiterin mit 1. Juni 2020 an. Sie ist die erste Frau an der NHM-Spitze. Für diesen Karriereschritt wechselte sie vom Museum für Naturkunde Berlin nach Wien. Für die nächste Amtsperiode wird laut Ausschreibungstext "eine management- und teamorientierte Persönlichkeit, die Naturwissenschaft als wesentlichen Bildungs- und Lebensfaktor für unsere gesamte Gesellschaft versteht", gesucht. Die Bewerbungsfrist endet mit 15. Jänner 2024. Das gilt auch für die kaufmännische Geschäftsführung, die derzeit Markus Roboch verantwortet. Er hatte zuvor die wirtschaftliche Leitung des Jüdischen Museums Wien inne. (APA, 3.12.2023)