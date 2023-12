Halsbänder, Decken und Spielzeug: Wer auch seinem Vierbeiner in der Adventszeit eine Freude machen will, wird vielleicht auf dem Hundeweihnachtsmarkt fündig

In Wien hat ein Weihnachtsmarkt für Hunde eröffnet. An diesem und nächsten Wochenende kommen im Gastgarten des Weinguts Steinklammer Hundeliebhaber auf ihre Kosten. Die Vierbeiner dürfen mitgenommen werden, teilten die Veranstalter mit. Unverträgliche Hunde sollten jedoch, um ein friedliches Zusammenkommen zu gewährleisten, zu Hause gelassen werden.

Auch mancher Vierbeiner freut sich am Schnee. privat

Der Markt ist zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Angeboten werden Accessoires für Hunde: Halsbänder, Maulkörbe, Brustgeschirr oder Leinen. Es gibt Stände mit Fellen und Decken, Spielzeug und Pflegeprodukte. An den Futter-Ständen gibt es kostenlose Kostproben für die Hunde, für Herrchen und Frauchen klassisch Punsch und Brötchen. Und wer den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt festhalten will: Es werden auch Fotoshootings angeboten.

Am ersten Marktwochenende ist auch der Verein "Pfotenmarkt auf Rädern – Tiertafel für Haustiere" vor Ort. Die Organisation unterstützt in Not geratene Menschen, die sich Futter für ihre Tiere anders nicht leisten könnten. (red, 3.12.2023)