Helene Fischer kann sich bei Shirin David herzlich bedanken. Dank der gemeinsam eingespielten Neufassung von Fischers größtem Hit Atemlos ist die Supermacht des deutschen Schlagers erstmals in ihrer Karriere auf Platz eins der deutschen Singles-Charts. Blond mal Gachblond ergibt Gold. Für Barbara Schirin Davidavičius alias Shirin David, die aus Hamburg stammt und Wurzeln in Litauen hat, ist das ein weiterer geschäftlicher Erfolgsmove. Bei einem geschätzten Vermögen von derzeit sieben Millionen Euro wird er ihr heuer eine weitere Million in die Kasse spülen. Neben ihren anderen Aktivitäten: Allein mit ihrem Youtube-Auftritt verdient die Sängerin, Rapperin, Influencerin pro Monat kolportierte 25.000 Euro.

Im Wesentlichen ist David seit 2014 zuerst auf Youtube, dann natürlich auf Instagram aktiv. Mit Erklärvideos zu Themen wie "Männern" oder "Fünf Arten von Jugendlichen" hält sie heute bei 6,5 Millionen Followern auf Instagram und 2,8 Millionen auf Youtube. Ihre Berühmtheit verdankt sie einer Bild-Text-Schere, die als nicht weniger als enorm zu bezeichnen ist.

Glamour und Selbstoptimierung

Mit einer Mischung aus durch Schönheitschirurgie unternommener Plastifizierung und nicht allzu sehr ins Detail gehenden Inhalten, die sie selbst als "ultrafemininen" und "inklusiven Feminismus" bezeichnet, sorgte sie zuletzt auch in der Abschiedsshow von Thomas Gottschalk in Wetten dass..? für Aufsehen. Im deutschsprachigen Hauptabendprogramm wurde ein etwas zerrutschter Mann in dessen Routine als verschwitzter weißer alter Mann plötzlich als tatsächlich recht alt vorgeführt.

Auf die Bemerkung Gottschalks, sie sehe gar nicht nach einer Feministin aus, hatte sie mit ihrer schnappigen Antwort alle Lacher auf ihrer Seite: "Warum denn nicht? Weil ich gut aussehe?! Ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen, und wir können klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus."

"Hyperfeminsimus"

Konkret ergibt das: Glamour, Glitzer, knappe Outfits, Selbstoptimierung unter dem Skalpell und die Feier des eigenen Körpers, der selbstbestimmten Sexualität und Sexyness sowie eines "Hyperfeminsimus", wie er einst von Madonna vorgegeben wurde. Man muss nicht Männern gefallen, sondern vor allem sich selbst! Wie heißt es in Davids Babsi Bars: "Von 'Bei Gott ist sie sexy' hin zu 'Vallah, sie ’s ’ne Schlampe!' / Die deklarier’n ein’n Minirock zu maximaler Schande / Doch ’ne Frau mit Grips im Kopf wird abgetan zu ’ner Emanze".

Shirin David (28) präsentierte bei Gottschalk also mit der elf Jahre älteren Helene Fischer Atemlos – und sogar Fischer wirkte als jedem und jeder alles recht machen wollende Schlagersängerin im Vergleich mit dem neuen Role-Model recht antiquiert.

Klartext gegen Sexismus

Weil die Zeiten härter werden, macht David in der jungen weiblichen Zielgruppe nicht nur mit Social-Media-Erklärstücken auch zu den Themen "Rauchen" ("Ich würde einfach nicht empfehlen, dieses Rauchen auszuprobieren"), "Meine Nasen-OP + Horrornarkose" oder "Die Perücken und ich" Karriere. Zwischen affirmativen Lobliedern auf Selbstbestimmung durch ökonomisches Empowerment und auf die Schmähung männlichen Neandertalerverhaltens redet sie auch in Interviews Klartext: Sexismus sei inakzeptabel! Wenn sie als Vorbild junge Mädchen erreiche, die sich dank ihr mutiger, stärker und zufriedener mit sich selbst fühlten, mache sie das stolz. Schon ihr Song Ice las sich 2019 fast als Parteiprogramm: "Brieftasche schwanger, Portemonnaie fett / Alles supersize wie der G6 / Sprichst du grad nicht über Cash, falsche Frequenz / Sperr deine ganze Straße nur für meine Präsenz / Ich brauch’ deinen Schein nicht, solange meine bunt sind (Cash) / Swarovski-Unterwäsche, Mann, die Pussy funkelt".

Dem deutschen Wirtschaftsmagazin Capital erklärte die aus ärmlichen Verhältnissen stammende Shirin David, die dank ihrer opernbegeisterten alleinerziehenden Mutter Klavier und Geige, Schauspiel, Tanz und Gesang studierte, wie der Laden abseits ihrer Musikkarriere läuft: "Vor, während und nach meinen Videos wird Werbung geschaltet. Von diesen Grundeinnahmen gehen 50 Prozent an Google. Wie hoch die zusätzlichen Werbeeinnahmen sind, hängt davon ab, wie familienfreundlich, obszön oder freizügig die Videos sind. Je harmloser, desto lukrativer. Das kann bei 20 Cent bis zu mehr als acht Euro pro tausend Zuschauern liegen. Wenn ein Kunde in meinen Videos Produkte platzieren möchte, bekomme ich pro Minute einen vereinbarten Preis im sechsstelligen Bereich."

Mittlerweile hat David nicht nur Nummer-eins-Alben und Hits wie Bitches brauchen Rap oder Ich darf das veröffentlicht, Parfums auf den Markt gebracht oder für McDonald’s geworben. Sie ist auch gerngesehene und für Quoten bei den Jungen sorgende Jurorin in TV-Castingshows wie Deutschland sucht den Superstar oder The Voice of Germany. Für Diskussionen sorgt sie mit Kollaborationen mit Problembären wie dem rechten Verschwörungstheoretiker Xavier Naidoo, dem homophoben französischen Rapper Maître Gims oder Koksnase Haftbefehl, ihr Siegeszug wird deshalb nicht aufzuhalten sein. Im November spielte sie auch in der Wiener Stadthalle ein umjubeltes ausverkauftes Konzert. (Christian Schachinger, 4.12.2023)