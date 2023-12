Die zweite Staffel von "House of the Dragon" kommt im Sommer 2024 auf Sky. HBO

Sky veröffentlicht den ersten offiziellen Teaser der zweiten Staffel der HBO-Serie House of the Dragon. Die Serie basiert auf George R. R. Martins Buch Fire & Blood, spielt rund 200 Jahre vor Game of Thrones und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen. Den Cast der zweiten Staffel bilden Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno und Rhys Ifans. Weiters dabei sind Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall und Matthew Needham.

Als Neuzugänge führt Sky Clinton Liberty als Addam of Hull, Jamie Kenna als Ser Alfred Broome, Kieran Bew als Hugh, Tom Bennett als Ulf, Tom Taylor als Lord Cregan Stark und Vincent Regan als Ser Rickard Thorne an. Zu den bereits angekündigten neuen Darstellerinnen und Darstellern der zweiten Staffel gehören Abubakar Salim als Alyn of Hull, Gayle Rankin als Alys Rivers, Freddie Fox als Ser Gwayne Hightower und Simon Russell Beale als Ser Simon Strong.

House of the Dragon Season 2 | Official Teaser | Max

SUMMER 2024. #HOTDS2 About Max: Max is the culture-defining entertainment service for every mood. With a variety of genres that include your favorite series and movies from iconic brands and treasured franchises, it delivers irresistible stories every time. F Max

George R.R. Martin fungiert als Co-Creator/Executive Producer. Co-Creator/Showrunner/Executive Producer ist Ryan Condal, Executive Producers: Sara Hess, Alan Taylor, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Loni Peristere, Vince Gerardis. Die acht Folgen sind im Sommer 2024 auf Sky zu sehen. (red, 3.12.2023)