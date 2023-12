Bei Samsung ticken die Uhren anders: Während Hersteller wie Apple oder Google ihre besten Smartphones üblicherweise im Frühherbst vorstellen, gibt es die neuesten Modelle aus der Galaxy-S-Reihe immer früher im Jahr. Aktuellen Berichten zufolge soll die nächste Hardwaregeneration gar schon im Jänner offiziell enthüllt werden.

Das führt wiederum dazu, dass nun kommt, was im Vorfeld solcher großen Produktvorstellungen mittlerweile fix dazu gehört. Es sind nicht nur zahlreiche Bilder, sondern auch allerlei Details zu den neuen Smartphones durchgesickert, Windows Report hat diese veröffentlicht.

So sollen Galaxy S24 und Galaxy S24 Ultra aussehen Samsung / Windowsreport

Galaxy S24 Ultra wird flach

Was die Produktbilder schnell klar machen: Das grundlegende Design wird beibehalten, im Detail gibt es aber sehr wohl Anpassungen. Die wohl auffälligste: Nun ist auch der Bildschirm des S24 Ultra vollständig flach. Von der seitlichen Abrundung hat man sich damit im Lauf der vergangenen Jahre Schritt für Schritt verabschiedet.

Viele der Eckdaten lesen sich sehr ähnlich zum Vorgänger. Es gibt einen 6,8-Zoll großen Bildschirm, der mit maximal 120 Hertz läuft, einen 5.000 mAh großen Akku und 12 GB RAM. Das Gehäuse soll durch Titan verstärkt sein, der lokale Speicherplatz beginnt bei 256 GB.

Kamera

Die Hauptkamera verwendet erneut einen 200-Megapixel-Sensor, eine interessante Änderung gibt es aber bei der Telekamera. Einmal mehr verwendet Samsung hier zwei Optiken, wovon die kleinere eine Dreifachvergrößerung biete. Bei der zweiten Telekamera ist der Vergrößerungsfaktor nun aber mit 5x statt wie bisher 10x angegeben. Wieso es zu diesem – zumindest auf den ersten Blick – Downgrade kommt, bleibt vorerst unklar. Klar ist aber, dass man sich damit den Telekameras von Apple und Google anpasst.

Schon vor einigen Wochen wurden erste Fotos veröffentlicht, die ein echtes Galaxy S24 Ultra zeigen sollen.

Der wahre Schwerpunkt der neuen Geräte steckt aber ohnehin woanders, und wie könnte es anders sein, sprechen wir dabei von Künstlicher Intelligenz. Basierend auf den Möglichkeiten des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sollen also viele KI-Funktionen angeboten werden – ähnlich wie es Google beim Pixel 8 gerade vorgezeigt hat.

Viel KI

So ist etwa die Rede von einer lokalen Echtzeitübersetzung in mehr als ein Dutzend Sprachen. Generative KI soll zudem für das Editieren und Verbessern von Bildern zum Einsatz kommen. Für all das soll ein neues großes Sprachmodell namens Gauss zum Einsatz kommen, das von Samsung selbst entwickelt wurde. Abzuwarten bleibt, wie viel davon dann wirklich lokal am Gerät läuft, Google hat ja etwa einige der aufwändigeren KI-Berechnungen in die Cloud ausgelagert.

Was aber ebenfalls viele freuen dürfte: Samsung hat angeblich für alle neuen Modelle die Kühlung verbessert, was eine durchgängigere Performance auf Topniveau verspricht.

S24 und S24+

Sanfte Modellpflege betreibt Samsung dem Bericht zufolge bei Galaxy S24 und S24+. Das Display ist wieder mit 6,2 bzw 6,7 Zoll (bei 120 Hz) angegeben, der Akku soll 4.000 bzw. 4.900 mAh groß sein. Auch der Kameraufbau klingt sehr ähnlich zum Vorgänger. Konkret bedeutet dies, dass der Hauptsensor hier "nur" 50 Megapixel hat und die stärkere Telekamera des Ultra fehlt. Das S24+ hat ebenfalls 12 GB RAM, das S24 hingegen nur 8 GB.

Das Galaxy S24 in verschiedenen Farben Samsung / Windowsreport

Wirklich interessant sind aber die Angaben zum verwendeten SoC: Laut dem Bericht soll nämlich von den beiden kleineren Modellen nur das S24+ den Snapdragon 8 Gen 3 erhalten. Das Galaxy S24 wird hingegen mit Samsungs eigenem Exynos 2400 gelistet. Was das in Hinblick auf Leistung, Akkulaufzeit und KI-Funktionen bedeutet, ist insofern eine spannende Frage mit Blick auf die offizielle Enthüllung Mitte Jänner. Offen ist noch, ob diese Unterscheidung beim Chip in allen oder nur manchen Regionen vorgenommen wird.

Ein weiterer Unterschied beim Basismodell: Dieses hat in der schwächsten Ausführung nur 128 GB Speicherplatz. Die Titanverstärkung des Gehäuses ist wiederum ganz dem Ultra-Modell vorbehalten. Dieses ist auch das einzige, das Support für Ultra-Wideband erhält, bei S24 und S24+ gibt es das also nicht. (Andreas Proschofsky, 3.12.2023)