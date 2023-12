Ein ermordeter Paketbote im Weihnachtsmann-Kostüm bringt Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär als Kommissare Ballauf und Schenk am Sonntag, dem 3. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 an ihren neuesten Kölner Tatort. Alle Pakete wurden geleert – was bleibt ist die Frage, ob Des Anderen Last dem Opfer in der Vorweihnachtszeit zum Verhängnis wurde. Neben Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär sind in weiteren Rollen u. a. Roland Riebeling, Tinka Fürst, Joe Bausch, Susanne Bredehöft, Paula Kober und Nils Hohenhövel zu sehen. Regie führte Nina Wolfrum nach einem Drehbuch von Paul Salisbury.

Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, l) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) ermitteln unter des Paketzustellen. ORF/WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke.

"Der Tatort inszeniert die Mordgeschichte aus dem Paketbotenmilieu als vertracktes Schuld-und-Sühne-Drama, dessen Plausibilität allerdings an manchen Stellen überreizt wird. So verschieben sich die Fragen nach der Moral, die bei einem Krimi über die Auswüchse des Lieferkapitalismus verbindlich gestellt werden müssen, in eine private Angelegenheit unter den Ausgebeuteten. Kaum anzunehmen, dass am Montagmorgen ein Amazon-Paket weniger bestellt wird", argumentiert Christian Buß vom Spiegel. Er gibt der Folge fünf von zehn Punkten.

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) fragt sich durch - unter anderem auch in der hoch verdächtigen Spedition "Jäger Frachtdienste". ORF/WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost

"Ein Raubüberfall mit Todesfolge bringt diesen Tatort in Fahrt; die Polizistin Natalie Förster (Tinka Fürst) heuert undercover beim Unternehmen an. Wird von der Fahrerin Jenny Wegner (Paula Kober) angelernt. Die Montage der Szenenfolgen (Thomas Stange und Dagmar Dick) vermittelt die Härte des Knochenjobs", urteilt Heike Hupertz in der FAZ. Insgesamt sei die Folge aber ein "ordentlicher Fake-Festtagsstimmungskiller im Whodunit-Kostüm".

Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r) statten der Speditionsbesitzerin Sybille Jäger (Susanne Bredehöft) einen Besuch ab. ORF/WDR/Bavaria Fiction GmbH/Martin Valentin Menke

"Wenn man die Qualität eines Krimis danach bemisst, wie sehr es der Erzählung gelingt, in neue Lebenswelten zu führen, dann bleibt Des Anderen Last zu unentschlossen. Was für den Tatort im Speziellen und im Fernsehen allgemein oft gilt, trifft wieder zu: Weniger zu reden und mehr zu zeigen würde viel helfen", schreibt Doris Priesching im STANDARD.

Jetzt sind Sie an der Reihe: Wie gefällt Ihnen diese Folge? Posten Sie jetzt! (red, 3.12.2023)