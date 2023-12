Liebe Leserin, lieber Leser,

wer sich selbst "digitaler Brandstifter" nennt, und diese Neigung noch dazu bezahlt von Google gegen Google-Systeme ausleben darf, der hat sicher was zu erzählen. Haben wir uns jedenfalls gedacht, und Daniel Fabian, den aus Österreich stammenden Chef von Googles Red Team, zum Interview gebeten.

Wie viel Schadsoftware kann auf einem einzelnen Rechner laufen, ohne dass dieser abstürzt. Mit dieser Fragestellung ist Virustotal an den "Most Infected Computer Ever" herangegangen, das Ergebnis ist beeindruckend. Zudem gehen wir heute der Frage nach, ob Fortnite-Spielen wirklich Stress abbaut, und wie in Kiew eine ehemalige Öffi-App genutzt wird, um Menschenleben zu nutzen.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Googles digitaler Brandstifter: "Bisher haben wir keinen großen Ausfall verursacht"

"Fortnite"-Spielen baut Stress ab, oder?

"Most Infected Computer Ever": Wie viel Schadsoftware kann ein einzelner Rechner vertragen?

Wie Kiew eine ehemalige Öffi-App nutzt, um nun Menschenleben zu retten

Sixt wirft Teslas aus seiner Mietwagenflotte

Galaxy S24 Ultra mit flachem Bildschirm, viel KI und einem Kamera-Downgrade

Prager Uni schafft angesichts von ChatGPT Bachelorarbeiten ab

Nach Musks Ausraster gegen Werbekunden will X jetzt kleinere Firmen locken

Nintendo Switch und Valve Steam Deck, was sonst?

Rückruf von "Hot Chip Challenge": Scharfe Chips sind zu scharf

"Assassin's Creed Nexus": Virtuelles Meucheln hat sich noch nie so echt angefühlt

Skullcandy-Rail-ANC-Kopfhörer zu gewinnen