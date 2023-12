"Tatort"-Forum und TV-Tagebuch, Mitdiskutieren bei "Im Zentrum" über Benko-Pleite, Sky veröffentlicht Trailer zu "House of the Dragon", KI im Journalismus und TV-Tipps

Vorschau "Lucky Hank", "The Crown": Die besten Serien im Dezember "Blood Coast", "Smothered", "Percy Jackson & the Olympians", "Absturz!", "Davis 1917" und Stefanie Reinsperger in "Haus aus Glas"

Medienmenschen 2024 I Isabel Russ wird neue Chefredakteurin der "Vorarlberger Nachrichten" Wie ihr Vorgänger Gerold Riedmann wird die Tochter von Verleger Eugen A. Russ parallel Geschäftsführerin bei Russmedia. Teil 2 der STANDARD-Serie Medienmenschen 2024

Medienmenschen 2024 II GIS-Chef Alexander Hirschbeck mahnt 2024 offene ORF-Beiträge ein Der Geschäftsführer der ORF-Beitrags-Service GmbH (OBS, bisher GIS) soll 747 Millionen Euro einspielen. Teil 3 der STANDARD-Serie Medienmenschen 2024

Forum zum Sonntagskrimi Mord unter Paketauslieferern: Wie gefällt Ihnen der Kölner "Tatort"? Kollegin Förster auf Undercover-Ermittlung im Speditionsgeschäft. Dort ist vor Weihnachten der Druck enorm - um 20.15, ORF2 und ARD

TV-Tagebuch Jeder hat sein Binkerl zu tragen im "Tatort" aus Köln Ballauf und Schenk ermitteln unter Paket-Zustellern - Weniger zu reden und mehr zu zeigen würde viel helfen

Polittalk Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Armer Milliardär - Wer zahlt für Benkos Reich? Um 22.10 Uhr auf ORF2. Bei uns können Sie mitdiskutieren

Serie "Die Wespe" Eddie Frotzke sticht noch einmal auf Sky In der dritten Staffel der Comedy wird es für den abgehalfterten Dartsprofi so richtig emotional. Der Abschied fällt nicht leicht. Sechs Folgen ab Samstag auf Sky

Drachen steigen Sky veröffentlicht ersten Teaser zu "House of the Dragon" Die Serie basiert auf George R. R. Martins Buch "Fire & Blood", spielt rund 200 Jahre vor "Game of Thrones" und erzählt die Geschichte des Hauses Targaryen

Mediengipfel Lech Wieviel KI verträgt der Journalismus? Während bei der Austria Presse Agentur Chat-GPT derzeit noch nicht erlaubt ist, wird es bei den "Vorarlberger Nachrichten" bereits eingesetzt

TV-Tipps "Encanto", "Batman Begins", Franz Klammer: TV-Tipps für Sonntag "Europastudio", "Im Zentrum", "Mary Shelley’s Frankenstein" - Mit Radiotipps

Die Etat-Redaktion wünscht einen angenehmen Abend!