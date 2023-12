Weiß noch immer, wo das Tor steht: Kylian Mbappe. IMAGO/Le Parisien / Arnaud Journ

Paris - Paris Saint-Germain hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der französischen Fußball-Meisterschaft ausgebaut. Kylian Mbappe (23.) und Vitinha (89.) sorgten gegen Aufsteiger Le Havre für einen nicht unglücklichen 2:0-Erfolg, bei dem man nach Rot für Goalie Gianluigi Donnarumma (10.) für ein Foulspiel außerhalb des Strafraums gute 80 Minuten in Unterzahl agierte. Damit liegt die Elf von Luis Enrique nun vier Punkte vor OGC Nizza, das am Samstag in Nantes 0:1 verloren hatte.

Sechs Zähler hinter PSG rangiert der AS Monaco von Trainer Adi Hütter auf Platz drei. Am Sonntag setzte sich die Elf aus dem Fürstentum gegen Montpellier mit 2:0 durch. (APA, 3.12.2023)