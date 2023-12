Ist nicht, was er vorgibt zu sein: Yves Montand als Baron César Maricorn in "Pack den Tiger schnell am Schwanz" – Arte, 21.20 Uhr. Studiocanal

19.40 REPORTAGE

Re: Das Ende der irischen Fischer Irland ist eine Nation von Fischern, doch der Brexit bedroht ihre Existenz. Aufgrund des Brexits musste Irland nämlich 15 Prozent seiner Fangquoten an die Briten zurückgeben. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Und täglich grüßt das Murmeltier (Groundhog Day, USA 1993, Harold Ramis) Der zynische Wetterreporter Phil (Bill Murray) wird ins Provinznest Punxsutawney geschickt, um über den Murmeltiertag zu berichten. Dabei gerät er in eine Zeitschleife und braucht sehr lange, um sich zu läutern. Von Harold Ramis perfekt konstruierte Komödie zum Immer-wieder-Ansehen. Bis 22.20, ATV 2

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Das Deko-Ramsch-GeschäftZum Auftakt des Themenmontag zeigt eine Dokumentation, wie mit Lametta, Kugeln, Duftkerzen und Co alljährlich ein großes Geschäft gemacht wird, und stellt das Angebot auf den Prüfstand. Danach beleuchten Dokus Die Tricks im Weihnachtsgeschäft (21.05) und Die Tricks bei Weihnachtskeksen(21.55). Zum Abschluss widmet sich Ausgerechnet Tee(22.45) dem Boom des Heißgetränks. Bis 23.20, ORF 3

21.20 KOMÖDIE

Pack den Tiger schnell am Schwanz (Le Diable par la queue, F1969, Philippe de Broca) Um an Geld zu kommen, wandelt eine verarmte Adelsfamilie ihr Schloss in ein Hotel um. Ein Automechaniker soll die Kunden seiner Tankstelle auf betrügerische Weise zu dem Quartier umleiten. Komödienspezialist Philippe de Broca lässt in seiner Satire Welten aufeinanderprallen. Mit dabei: Jean Rochefort, Marthe Keller und Yves Montand, der im Anschluss in der Doku Ivo Livi genannt Yves Montand porträtiert wird. Bis 22.55, Arte

23.10 MAGAZIN

Kulturmontag: Menschen, Tiere, Attraktionen Das runderneuerte Wien-Museum bietet mit seiner neuen Dauerausstellung Wien. Meine Geschichte eine Reise durch die Jahrhunderte. Mit Turandot steht ein starbesetzter Puccini-Blockbuster auf dem Spielplan der Wiener Staatsoper. Und das internationale Filmfestival This Human World richtet seit mittlerweile 16 Jahren das Scheinwerferlicht auf aktuelle Brennpunkte der Welt. Bis 23.55, ORF 2