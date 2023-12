Petra Vlhova unterwegs in Kanada. AP/Sean Kilpatrick

Mont Tremblant (Kanada) - Petra Vlhova geht als Halbzeitführende in den finalen Lauf des zweiten Ski-Weltcup-Riesentorlaufs der Frauen in Mont-Tremblant (Kanada). Die Slowakin liegt 0,05 Sekunden vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und 0,29 vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami. Beste Österreicherin ist wie am Vortag Franziska Gritsch, am Sonntag war sie vorerst Zwölfte (+1,55). In den Top 20 landeten vorerst auch Katharina Liensberger (+1,78) und Stephanie Brunner (+1,81).

Der zweite Durchgang ist für 20.15 Uhr angesetzt (live ORF 1). (APA, 3.12.2023)