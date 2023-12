In der Weihnachtskomödie "Wie kommen wir da wieder raus?" leidet Caroline Peters unter fehlender Harmonie zu Weihnachten. Die Serie "The Curse" bereitet ihr "Lustqual". IMAGO/Rudolf Gigler

Dass The Curse Caroline Peters gefällt, war zu erwarten. Behauptet die Schauspielerin doch von sich selbst, der "weltgrößte Fan von Emma Stone" zu sein. Stone spielt in der Serie die geschäftstüchtige Ehefrau Whitney, die mit ihrem Mann Asher (Nathan Fielder) eine Realityshow über ihr ökologisch optimiertes Leben als Immobilienverkäuferin in einer verarmten spanischsprechenden Community in New Mexiko dreht.

Beide verhalten sich nach außen hin wie klassische Gutmenschen, sie verfolgt ihre Ideale – gibt sich nachhaltig, sozial, ökologisch bewusst. Ihm geht es ums Geschäft. Ihre Interessen in der Realityshow inszeniert der skrupellose Regisseur Dougie (Benny Safdie) – und ein ominöser Fluch, mit dem Whitney belegt wird und ab dem tatsächlich alles schiefgeht. Die Serienkritik lobt The Curse – derzeit auf Paramount+ – als die bissigste Satire des Jahres. DER STANDARD fragt Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens nach ihren Serienvorlieben. Caroline Peters sah The Curse und sagt ihre Meinung über:

Ihre Gefühle beim Anschauen

"Ich würde es als Lustqual bezeichnen. Teilweise fand ich es sehr unangenehm, weil ich ununterbrochen das Schlimmste erwartet habe. Umgekehrt ist die Serie unheimlich gut gemacht. Es gibt ungewöhnliche Kameraeinstellungen, die Druck erzeugen. Zum Beispiel geht das Ehepaar vor die Tür, um etwas unter vier Augen zu besprechen. Die Kamera ist im Zimmer gegenüber, wir schauen durch den Spion und sind dadurch dabei. Es fasziniert mich, aber macht mich nicht glücklich."

"The Curse" mit Emma Stone, Nathan Fielder und Benny Safdie – abrufbar auf Paramount+. Paramount+

Sozialkritik in der Serie

"Ist das Sozialkritik? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Die Serie versucht einfach zu beschreiben, wie die einen sich an den anderen bereichern, aber von sich selbst glauben, dass sie das nicht mehr tun. Diese Art von sozialer Schicht ist in Europa noch verschwindend klein und hat darum gar nicht so viel Macht. In den USA ist das anders. Dort geht es diesen Menschen darum, sich zu repräsentieren, und immer auch darum, etwas zu verkaufen. Damit verbunden ist der Hinweis darauf, man tue Gutes für die Welt. Und da fängt es an, gruselig zu werden."

Ihr Faible für Emma Stone

"Emma Stone ist eine sensationelle Schauspielerin mit einem wunderschönen, starken und ausdrucksstarken Gesicht. Sie kann aus meiner Sicht wirklich alles spielen, weil sie so viele Stimmungen in so kurzer Zeit hintereinander transportiert. Mein Lieblingsfilm mit ihr ist auf jeden Birdman. Der Film ist in einer Szene gedreht, sie hat nach eineinhalb Stunden einen großen emotionalen Auftritt. Den spielt sie in einer Präzision, bei der mir der Atem stockt. In La La Land zeigte sie, dass sie auch singen und tanzen und zauberhaft aussehen kann. Sie steigt über alle Genres hinweg, es gibt keine Grenzen."

The Curse Official Trailer | SHOWTIME

Falls es eine Schwäche in "The Curse" gibt, dann ist es ...

"Wirklich die Herausforderung dranzubleiben. Einerseits bin ich neugierig, andererseits ist es extrem unangenehm, was da abläuft. Ich könnte bei bestimmten Szenen den Ton ausmachen oder nach vorne springen. Das hilft aber nichts, weil es keine Entspannung gibt. Es ist einfach krass und zum Bingen überhaupt nicht geeignet. Wenn man von einer Schwäche sprechen kann, dann ist es für mich das.“

Political Correctness

"Das Komische an Wie kommen wir da wieder raus? ist, dass alle irgendwie recht haben. Man kann mit der Ärztin Wanda gehen und sagen, die hat die Pandemie als Ärztin erlebt, dadurch ist sie unglaublich streng zu Hause mit den Hygieneregeln. Darüber macht sich der Film lustig, obwohl man aus Sicht Wandas sagen könnte: Was ist daran so lustig, nach allem, was sie gesehen hat? Was ist daran lustig, dass sie berufstätig ist, aber von ihrem Boyfriend daheim zur Mama gemacht wird? Oder die Tochter, die zum Islam übergetreten ist und jetzt nur noch an bestimmten Wochentagen Kopftuch trägt. Alle werden in dem Extremismus gezeigt, in den sie sich begeben haben. Es gibt keine Positionen, über die man sich nicht lustig machen könnte."

"Wie kommen wir da wieder raus?" mit Caroline Peters und Simon Schwarz, derzeit im Kino. Monafilm

Die Bedeutung von Serien im Leben von Caroline Peters

"Ich habe 2007 in Mord mit Aussicht zum ersten Mal selbst in einer Serie gespielt. Damals war Serie in Deutschland noch alles andere als cool. Serie machten nur die, die es im Schauspielerleben nicht geschafft haben, es wurde unterstellt, sie hätten kein Niveau. Ich bin als westdeutsches Schulkind in den 70er- und 80er-Jahren mit unglaublich vielen amerikanischen Fernsehserien groß geworden, die nonstop bei uns nachmittags im Fernsehen liefen und die ich unheimlich geliebt habe. Ich habe wirklich sehr viel geguckt und mir überlegt, was man daraus machen kann. Eine Serie ist im besten Fall eine richtige Erzählung. Ich persönlich finde das Format als Schauspielerin großartig, weil ich damit spannende Charaktere erfinden kann, die in ganz viele Richtungen gehen. Das ist ein tolles Geschenk an Schauspielerinnen und Schauspieler."

Ihr Arbeitspensum

"Ich mach gern mehr. Meine Eltern waren auch so. Ich hatte das als Kind immer vor Augen, und irgendwann macht man das unbewusst nach. Vielleicht ist es auch gar nicht immer die beste aller Lösungen. Vielleicht wäre es manchmal klüger, sich rar zu machen. Das fällt mir schwer."

Serien für die Ferien

"Marvelous Mrs. Maisel ist für die Weihnachtszeit traumhaft. Empfehlenswert ist Weihnachten zu Hause. Eine norwegische Serie über eine junge Krankenschwester, die einen Monat Zeit hat, sich einen Freund zu suchen, den sie dann zu Weihnachten der Familie präsentieren will, weil sie glaubt sonst der Familienloser zu sein. Wer Venedig romantischer findet als Oslo, kann sich dieselbe Serie auch als italienisches Remake ansehen." (Doris Priesching, 8.12.2023)

