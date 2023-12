Eine Unmenge Geschenke, verpackt in einer Unmenge Papier: So sieht Weihnachten bei den allermeisten aus. So schön Geschenkpapier auch ist mit den grünen Tannenbäumen oder Lebkuchenmännern auf rotglänzendem Hintergrund – schon beim Einpacken quälen oft die Gewissensbisse: Muss man wirklich alle Geschenke einpacken, selbst die ganz großen? Ginge das nicht irgendwie anders? Schließlich gilt für Geschenkpapier: eingepackt, ausgepackt, weggeworfen.

Laut dem Bundesabfallwirtschaftsplan sammeln die österreichischen Haushalte im Jahr rund 641.000 Tonnen Altpapier. Umgerechnet sind das ungefähr 72 Kilogramm Altpapier pro Person. Dazu zählen Papier, Pappe, Zeitungen, Magazine, aber auch Verpackungen aus dem Onlineversand wie Kartons.

In der Regel steige das gesamte Abfallaufkommen während der Weihnachtsfeiertage um rund 20 Prozent, heißt es vom Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (Voeb). Man rechnet auch in diesem Jahr wieder mit einem stärkeren Aufkommen, auch von Papierabfall. Genaue Zahlen gibt es nicht, aber Geschenkpapier mache sicherlich einen großen Anteil daran aus. Jedenfalls hätten Abfallsammler und Recyclingbetriebe zwischen Weihnachten und Silvester keine Weihnachtspause, im Gegenteil werde im Hochbetrieb gearbeitet. Damit der zusätzliche Abfall – von Lebensmittelabfällen bis Verpackungen – gesammelt werden kann, gibt es Sondertouren.

Zu Weihnachten steigt das Abfallaufkommen in Österreich, Geschenkpapier dürfte dabei keine unwesentliche Rolle spielen. Getty Images

Papier wird zwar grundsätzlich aus Holz hergestellt, einem erneuerbaren Rohstoff. Allerdings: Um ein Kilogramm Papier herzustellen, werden etwa 50 Liter Wasser und fünf Kilowattstunden Energie benötigt. Laut dem deutschen Umweltbundesamt ist das circa gleich viel Energie, wie für die Produktion der gleichen Menge Stahl gebraucht wird.

Inhalt entscheidender?

Dennoch relativiert Elmar Schwarzlmüller von Die Umweltberatung: "Bei umweltfreundlichen Weihnachten spielt die Geschenkverpackung zwar eine Rolle, aber eine untergeordnete. Das eingesparte Geschenkpapier ist eher das Sahnehäubchen für das umweltfreundliche Geschenk." Viel wichtiger als die Verpackung sei der Inhalt, denn der Ressourcenverbrauch der Geschenke sei in der Regel um ein Vielfaches höher als der des Geschenkpapiers.

Schwarzlmüller rät, nur zu schenken, was wirklich gebraucht wird, und bei den Geschenken auf Qualität zu achten. Geschenke müssten auch nicht immer neu sein. Man könne beispielsweise auch die Reparatur eines kaputten Gegenstands schenken oder sich nach Secondhand umsehen. In Vintage- oder Secondhand-Geschäften ließen sich wahre Schätze finden. Alternativ zu Materiellem könne man gemeinsame Zeit schenken.

Anders verpacken

Bei der Entsorgung von Geschenkpapier gilt: Einfach bedrucktes gehört in die rote Altpapiertonne. Ist es mit Glitzer, Metall oder Kunststoff, zum Beispiel Zellophan, beschichtet, gehört es in den Restmüll, so wie auch beschichtete Geschenkbänder. Der Voeb empfiehlt, auf Geschenkpapier und Bänder möglichst komplett zu verzichten, um Abfall zu reduzieren. Oder wiederverwendbare Verpackungen zu verwenden.

So kann man Sackerln, Taschen oder Schachteln für Geschenke nutzen, die im nächsten Jahr gleich wieder zum Einsatz kommen können. Oder aber man verwendet einfach Stoffe als Verpackung. In Japan hat das seit jeher Tradition – Geschenke werden nicht in Papier, sondern in sogenannte Furoshiki gehüllt. Die Tücher können auf viele verschiedene Arten gebunden werden und sind ein echtes Highlight unterm Weihnachtsbaum. Anleitungen gibt es im Internet zuhauf.

In Japan werden Geschenke traditionellerweise in Tücher – sogenannte Furoshiki – verpackt. Sie werden auch als Tragebeutel verwendet. Nachdem ihr Gebrauch nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst zurückging, wurden sie in den letzten Jahren aus Gründen des Umweltschutzes wiederentdeckt. Getty Images/Alina Bitta

Wer trotzdem klassisch einpacken will, kann zu recyceltem Geschenkpapier zu greifen. Für die Herstellung wird nur etwa die Hälfte der Energie und nur ein Drittel der Wassermenge benötigt wie für Papier aus frischen Holzfasern. Eine Möglichkeit ist auch, großformatiges Zeitungspapier wie das des STANDARD zu nutzen – das kann sehr kreativ aussehen. Wer Kinder hat, kann sie das Papier verzieren lassen. Oft reicht aber auch ganz einfach eine hübsche Schleife aus, um ein Geschenk dekorativ aussehen zu lassen. (Lisa Breit, 6.12.2023)