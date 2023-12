Israel Gepanzerte Räume im Büro und andere Sicherheitstechnik ermöglichen das Weiterarbeiten

In Israel ist die Nachfrage nach Sicherheitstechnik seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas sprunghaft angestiegen. In einer Fabrik in Aschkelon montieren Arbeiter gepanzerte Türen für Schutzräume. Sie haben den Krieg zwischen Israel und der Hamas buchstäblich vor ihrer Haustür.