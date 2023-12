Schnee, so weit das Auge reicht: In Österreich zeigt sich der nahende Winter von seiner schönsten Seite. Waren Sie fotografisch unterwegs?

Wo auch immer man am Wochenende in Österreich unterwegs war, man kam nicht um den plötzlichen Wintereinbruch umher. Wer sich schon lange nach tiefverschneiten Landschaften sehnt, wurde reichlich belohnt. Manche Regionen des Landes gingen sogar sprichwörtlich in Schnee unter und waren zeitweise von der Umwelt abgeschnitten. Aber auch in den Städten zeigt sich ein in den vergangenen Jahren immer seltener gewordenes Ereignis, nämlich dass der Schnee auch über mehrere Tage hinweg liegen bleibt und in Staunen versetzt. Egal ob in Stadt oder Land, die verschneite Umgebung lädt zum Spazieren, Schneemannbauen, zu Schneeballschlachten und zum Schlittenfahrten ein.

Am Weg "zum Himmel" in Wien, 1190. Magdalena Waldl

Dieses Rad ist wortwörtlich eingewintert. Magdalena Waldl

Schicken Sie Ihre Fotos vom Schnee!

Wer die Tage unterwegs war, hat vermutlich auch das ein oder andere wunderschöne Foto gemacht. Ob von der weißen Natur, einem gefrorenen See, sich vergnügenden Menschen am Schlittenhügel oder von verschneiten Städten – schicken Sie Ihre schönsten Fotos vom Schnee, wenn möglich mit ungefährer Angabe des Ortes, an userfotos@derstandard.at – eine Auswahl der besten Einsendungen wird veröffentlicht.