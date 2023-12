Schnee, so weit das Auge reicht: In Österreich zeigt sich der nahende Winter von seiner schönsten Seite. Waren Sie fotografisch unterwegs?

Wo auch immer man am Wochenende in Österreich unterwegs war, man kam nicht um den plötzlichen Wintereinbruch umher. Wer sich schon lange nach tiefverschneiten Landschaften sehnt, wurde reichlich belohnt. Manche Regionen des Landes gingen sogar sprichwörtlich in Schnee unter und waren zeitweise von der Umwelt abgeschnitten. Aber auch in den Städten zeigt sich ein in den vergangenen Jahren immer seltener gewordenes Ereignis, nämlich dass der Schnee auch über mehrere Tage hinweg liegen bleibt und in Staunen versetzt. Egal ob in Stadt oder Land, die verschneite Umgebung lädt zum Spazieren, Schneemannbauen, zu Schneeballschlachten und zum Schlittenfahrten ein.

Am Weg "zum Himmel" in Wien, 1190. Magdalena Waldl

Dieses Rad ist wortwörtlich eingewintert. Magdalena Waldl

Helmut Suitner war auf einer Skitour am Seefelder Joch. Helmut Suitner

Ein Blick über die alte Weyererstraße in Waidhofen an der Ybbs. Marina Blanaru

"Bei uns - Marktgemeinde Großrußbach im Bezirk Korneuburg - gab es teilweise 50cm und mehr - entspanntes Sitzen sieht anders aus ;)", so Teresa Losek. Teresa Losek

Auch im Reitstall in Weidling sieht es ziemlich winterlich aus. Maike Wöhry

See im Schnee Andreas Huber

"Eine malerische Kombination aus Schnee und blauem Himmel" kommt von Markus Jerko, der im Schlosspark Wien Liesing unterwegs war. Markus Jerko

Eine wahrliche Schneedecke schickt Christian Madner aus Hagenbrunn. Christian Madner

Veronika Pinter schickt einen Blick aus ihrem Fenster im Burgenland. Veronika Pinter

Bernhard Broer war im Wiener Tiergarten Schönbrunn. Bernhard Broer

Auch in der Umgebung von Dornbirn, Vorarlberg, zeigt sich der Winter von seiner schönsten Seite. Ingeborg Perle

Schicken Sie Ihre Fotos vom Schnee!

Wer die Tage unterwegs war, hat vermutlich auch das ein oder andere wunderschöne Foto gemacht. Ob von der weißen Natur, einem gefrorenen See, sich vergnügenden Menschen am Schlittenhügel oder von verschneiten Städten – schicken Sie Ihre schönsten Fotos vom Schnee, wenn möglich mit ungefährer Angabe des Ortes, an userfotos@derstandard.at – eine Auswahl der besten Einsendungen wird veröffentlicht. (mawa, 4.12.2023)