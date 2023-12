Für ihren Protestmarsch am Montagnachmittag in der Wiener Innenstadt gegen die prekäre Personalsituation in den Spitälern mobilisiert die Wiener Ärztekammer auf zahlreichen Kanälen. Es gibt eine eigene Streik-Homepage, in mehreren Medien wurden vorab Werbungen geschalten. Um die Teilnahme für Ärztinnen und Ärzte sowie für weiteres medizinisches Personal zu ermöglichen, organisierte die Kammer zudem auch eigene Busse, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von mehreren Spitälern gegen 13 Uhr abholen und sie in die City bringen.

Stefan Ferenci von der Kurie der angestellten Ärztinnen und Ärzte der Ärztekammer Wien informierte Ende Oktober über anstehende Streik- und Protestmaßnahmen, am Montag erleben sie einen vorläufigen Höhepunkt. APA/HELMUT FOHRINGER

Offizieller Beginn der Aktion ist um 14 Uhr am Neuen Markt in der Innenstadt, erwartet werden Temperaturen um den Gefrierpunkt. Der Slogan lautet: "Ohne uns stirbt Wien." Die Ärztekammer will mit dem Protestmarsch ihren Forderungen nach 30 Prozent mehr Gehalt für Ärztinnen und Ärzte, 30 Prozent mehr Personal sowie weniger Bürokratie und unter dem Strich mehr Zeit für Patientinnen und Patienten Nachdruck verleihen. Die von der Stadtregierung zuletzt angekündigte Erhöhung der Zulagen für alle Bediensteten in den Wiener Gemeindespitälern ab Februar 2024 hat die Kammer nicht dazu gebracht, ihren Protestmarsch abzublasen. Die Wiener Standesvertretung stellte für Kampfmaßnahmen zuletzt fünf Millionen Euro zur Verfügung, ein beträchtlicher Teil davon war aber auch für den Protest gegen die Gesundheitsreform vorgesehen.

Die Wiener Ärztekammer rechnete im Vorfeld mit zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, eine konkrete Zahl wurde nicht genannt. Hinter vorgehaltener Hand hieß es aber, dass es mehr Teilnehmende geben könnte als beim letzten großen Ärztestreik im Jahr 2016 in Wien: Damals protestierten rund 2000 Personen gegen die geplanten neuen Dienstzeitregelungen. Unterstützung kommt auch vom AKH: Der dortige Betriebsrat wird eine Betriebsversammlung zum Start des Protestmarschs um 14 Uhr am Neuen Markt eröffnen. Auch Studierendenvertretungen der Med-Uni Wien sowie des FH Campus kündigten eine Teilnahme an.

Nach ersten Reden wird sich der Demo-Zug – inklusive eines Demo-Wagens mit DJ, Musik und Moderator – gegen 14.30 Uhr über die Operngasse zum Ring und in Richtung Rathausplatz begeben. Auf Höhe des Rathauses ist ein Zwischenstopp mit einer Rede vorgesehen, die wohl gegen die Gesundheitspolitik der rot-pinken Stadtregierung gerichtet sein wird. Der Ring wird im Demo-Abschnitt etwa eine Stunde für den Verkehr gesperrt sein, mit Verkehrsbehinderungen auf den Ausweichrouten wird gerechnet. Zurück geht es über die Freyung und Am Hof zum Stock-im-Eisen-Platz beim Stephansdom: Hier wird gegen 16 Uhr die Abschlusskundgebung erwartet.

Protestmarsch in einer Erkrankungswelle

Der Protestmarsch fällt in eine Zeit, in der zu den bereits generell vorhandenen Engpässen auch noch eine Erkältungs- und eine Corona-Welle dazukommen, die sowohl das Patientenaufkommen als auch die Zahl krankheitsbedingter Ausfälle beim medizinischen Personal erhöht. Die Ärztekammer hat aber darauf hingewiesen, dass die Notversorgung jederzeit aufrechtbleibe. Der Start der Aktion finde nach der regulären Schließung der Spitalsambulanzen statt und sei bewusst so gewählt. Laut Stefan Ferenci, Vizepräsident der Wiener Kammer, sei ein möglicher Streik der Ärztinnen und Ärzte in der Kernarbeitszeit weiterhin eine Option, falls die Stadtpolitik den Forderungen der Ärztekammer nicht entgegenkommt. Ein Thema sei dieser aber frühestens im Frühjahr, wenn die Krankheitswellen wieder abebben.

Die Stadt Wien hat Ende November die Zulagen für die Bediensteten in den Spitälern des Wigev erhöht. Die Maßnahmen sollen ab 1. Februar 2024 wirksam werden, insgesamt 150 Millionen Euro werden dafür zusätzlich zur Verfügung gestellt. Zulagen für Sonn- und Feiertagsdienste wurden aufgebessert, ebenso die Nachtdienstzulage sowie die Prämie für die Bereitschaft zum Einspringen für verhinderte Kolleginnen und Kollegen. Außerdem übernimmt Wien für seine Bediensteten den auf Bundesebene vereinbarten Gehaltsabschluss des öffentlichen Dienstes ab 1. Jänner 2024. Damit steigen die Gehälter zwischen 9,15 und 9,71 Prozent (bei den niedrigsten Gehältern).

Verbesserungen seien "Nebelgranate"

Die Wiener Ärztekammer bleibt aber bei ihrer massiven Kritik am Wigev und der Stadtregierung. Die Erhöhung der Zulagen oder die Einspringerprämien seien eine "Nebelgranate", sagte Vizepräsident Ferenci, der auch Obmann der Kurie angestellter Ärztinnen und Ärzte ist. Das "Minipaket" bringe keine Wertschätzung in Form marktkonformer Gehälter. Ferenci bemängelt, dass es für Hotspots wie die Zentralen Notaufnahmen (ZNA) keine Verbesserungen gibt. Auch der Lohnabschluss mit einem Plus von 9,15 Prozent sei nicht ausreichend. Es gebe "keinen Cent" mehr Grundgehalt – außer bei neu eintretenden Ärzten in Mangelfächern.

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bekräftigte in einem "Presse"-Interview am Wochenende, was er bereits mehrfach in der Vergangenheit anklingen hat lassen (zum Beispiel hier): Dass er nämlich Spitalsärztinnen die Arbeit in Kassenpraxen ermöglichen, aber die Tätigkeit in Wahlarztpraxen einschränken möchte. Die Ärztekammer bezeichnete das als "Verbotspolitik", die von den eigentlichen Problemen ablenken solle. (David Krutzler, Gudrun Springer, 4.12.2023)