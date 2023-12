Die Regel gilt übrigens auch für saures Gummizeug. Also her mit der Packung, lieber Kollege Aumüller! (RONDO, Pia Kruckenhauser, 20.12.2023)

Alle guten Dinge sind drei: Drei Pralinen, drei Stück Schokolade, drei (große) Gabeln vom Tortenstück. Bissen eins ist dafür da, um sich mit dem Geschmack vertraut zu machen, die Konsistenz zu spüren, kleine Besonderheiten zu erkunden. Bissen zwei lässt so richtig eintauchen in die zuvor erkundeten Regionen. Und der dritte Bissen ist die absolute Klimax des Genusses.

Kontra

"Wenn sie aus deinem Korbe naschen, behalte noch etwas in den Taschen", rät Goethe. Blöderweise ist der gute Mann 140 Jahre älter als Haribo. Seine Life-Hacks haben mit dem Aufkommen pickerter Gummibärlis und Colaflascherln an Gültigkeit verloren – erst recht in Bezug auf die sauren Sorten. Deren kristalline Zitronensäure verwandelt Hosensäcke in weiß-bröselige Sauställe.

Doch warum und vor wem sollte ich Süßigkeiten in Beinkleidern verstecken? Vielleicht vor der RONDO-Redaktion, weil diese täglich aus meinem Korbe oder genauer gesagt aus Ein-Kilo-Plastikcontainern nascht und ich so zum ängstlichen Eichhörnchen werde, das um die Vorräte für schlechte Zeiten bangt?

Der Tätigkeit des Naschens sind charakteristische Merkmale eingeschrieben. Es bedeutet, Stück für Stück genießerisch zu verzehren, vielleicht sogar heimlich nur ein wenig von etwas zu essen. Ich dagegen verfalle bei Gummizeugs in einen Rausch und mache den ganzen Kübel auf einen Sitz leer. Danke, liebe RONDO-Redaktion, dass du mich wenigstens hie und da, nur leider nicht oft genug, davon abhältst! (RONDO, Sascha Aumüller, 20.12.2023)