Dunja Brandstätter ist seit über 15 Jahren Standesbeamtin in Spittal an der Drau. Im Interview verrät sie, warum man für diesen Beruf eine soziale Ader braucht

Standesbeamtin Dunja Brandstätter ist zwar schon seit über einem Jahrzehnt im Beruf, dazu gekommen ist sie aber durch Zufall. Nina Siutz

Ein Amt auf dem Land. Welche Bilder kommen Ihnen dabei in den Kopf? Vielleicht Szenen eines "Tatort"-Films? Aber wie ist es wirklich, in der Gemeinde zu arbeiten? Welche Aufgaben hat man dort, und welche Fähigkeiten muss man mitbringen? Dunja Brandstätter ist seit über 15 Jahren Standesbeamtin in Spittal an der Drau in Kärnten und möchte mit ein paar Mythen über ihren Berufsstand aufräumen.

STANDARD: Was war für Sie eines der ungewöhnlichsten Erlebnisse während einer Trauung?

Brandstätter: Ein Paar entschied sich, die gesamte Hochzeit im Mittelalterstil aufzuziehen. Sie fand in unserem Rathaus in Spittal an der Drau statt, das im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Ausnahmslos alle Gäste haben sich verkleidet. Die Frauen waren in aufwendigen Burgfräulein-Gewändern, und auch die Männer trugen entsprechende Kostüme. Vier Personen in echten Ritterrüstungen mit Lanzen begleiteten das Paar. Das Outfit war so schwer, dass sie lieber mit dem Aufzug in den Festsaal fahren wollten – einzeln, sonst wäre die Absturzgefahr zu groß gewesen. Als dann der offizielle Teil begann, haben sich die vier Ritter neben mir aufgebaut. Da bekam ich schon ein mulmiges Gefühl, sie wirkten tatsächlich etwas angsteinflößend. Diese Trauung war wirklich etwas ganz Besonderes. Das werde ich nie vergessen. Aber ich werde nicht müde zu erwähnen: Wir machen als Standesbeamte noch viel mehr als nur Trauungen.

STANDARD: Und zwar?

Brandstätter: Hochzeiten sind tatsächlich gar nicht unser Hauptgeschäft, wie viele immer denken. Am häufigsten geht es bei uns um Geburtsurkunden, Obsorgebestätigungen und Namensänderungen. Geschlechtsänderungen, Nachbeurkundungen von Asylberechtigten und vieles mehr machen wir ebenfalls. Und auch bei Todesfällen kommen die Hinterbliebenen zu uns.

STANDARD: Wie ist das, wenn Angehörige in solchen Momenten vor Ihnen sitzen?

Brandstätter: Furchtbar. Die Trauerarbeit mit den Angehörigen geht mir immer sehr nah. Wir bekommen oft mit, wie jemand gestorben ist. Zum Beispiel stellen wir auch für Sternenkinder, also Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt sterben, eine Sterbeurkunde aus, wenn die Eltern das wollen. Diese Schicksalsschläge berühren mich zutiefst.

STANDARD: Das muss man auch als Standesbeamtin erst mal verkraften.

Brandstätter: Ich kenne keinen Beruf, der so nah am Menschen dran ist wie unserer. Wir sind ein Fixpunkt in jedem Leben – vom Anfang bis zum Ende. Deswegen haben früher Standesbeamte auch hohes Ansehen genossen. Man wurde auf der Straße gegrüßt und zu allen Festlichkeiten des Dorfes eingeladen. Das ist heute nicht mehr so. Wir dürfen beispielsweise auch keine Essenseinladungen nach der Hochzeit annehmen, was ich aber auch gut finde. Trotzdem ist es schade, dass der Berufsstand so eine Abwertung erfahren hat in den letzten Jahrzehnten.

STANDARD: Hat sich der Beruf über die Jahre verändert?

Brandstätter: Auf jeden Fall. Den Ländern und auch den kleineren Gemeindeämtern wurden in den letzten Jahrzehnten immer mehr Aufgaben übertragen. Das ist durchaus spannend, weil so auch ungewöhnliche Sachverhalte bei uns landen. Da ich zur Landesleiterin des Fachverbands für Standesbeamtinnen und Standesbeamte gewählt wurde, werde ich bei kniffligen Fällen hinzugezogen. Diese machen mir ehrlich gesagt am meisten Spaß.

Eine Trauung muss nicht immer durchwegs ernst sein, findet Standesbeamtin Dunja Brandstätter. Privat

STANDARD: Welche Fälle sind das zum Beispiel?

Brandstätter: Ich habe grundsätzlich absolute Verschwiegenheitspflicht, deshalb nehme ich ein theoretisches Beispiel: Es gibt die Möglichkeit, dass eine Frau, die zuvor das männliche Geschlecht eintragen ließ, ein Kind gebärt und somit eigentlich als Mutter eingetragen werden muss. Das stellte anfangs rechtliches Neuland dar. Jetzt ist das alles möglich.

STANDARD: Hinkt das Gesetz der gesellschaftlichen Realität manchmal hinterher?

Brandstätter: Ich denke, das ist in vielen Bereichen so. Auch bei uns gibt es das. Gerade wenn es um Ausnahmefälle geht. Vielleicht ein Beispiel, um das zu veranschaulichen: Zwei Männer mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die im Ausland wohnen, haben ein Kind adoptiert und wollten, dass dieses dann auch die österreichische Staatsbürgerschaft bekommt. Da musste ich selbst erst mal nachdenken, recherchieren und mit der Botschaft im Ausland Kontakt aufnehmen. Andere Fälle, die eher selten vorkommen, werden manchmal auch vor Gericht ausgefochten und danach gesetzlich verankert.

STANDARD: In welcher Sprache kommunizieren Sie dann mit den Botschaften?

Brandstätter: Meistens auf Englisch. Neben Deutsch ist bei uns aber auch Slowenisch ganz wichtig, da in Kärnten viele slowenisch sprechende Menschen wohnen. Aber auch Italienisch ist bei uns relativ häufig. Es ist deshalb durchaus hilfreich, mehrere Sprachen zu können, aber es ist kein Muss.

STANDARD: Braucht man Matura oder sogar ein Rechtsstudium für diesen Beruf?

Brandstätter: Nein, weder noch. Man erlernt den Job durch eine Ausbildung. Ich selbst arbeitete vorher im Tourismusbereich ebenfalls auf einem Gemeindeamt. Nach meiner Elternkarenzzeit war zufällig eine Standesbeamtenstelle frei. Mein damaliger Chef überzeugte mich damals, diesen Beruf zu erlernen. Am Anfang war ich etwas skeptisch, aber dieses Gefühl ist schnell verflogen. Ich erkannte, dass man sowohl eine soziale Ader als auch eine gewisse Liebe zum Gesetz braucht. Ich finde meinen Job wirklich den spannendsten der ganzen Welt! (Natascha Ickert, 15.12.2023)