Manche sprechen schon vom "Fortnite"-Metaversum, weil die Spielewelt mittlerweile so viele Genres abdeckt

Rapstar Eminem findet sich im neuen Musikspielmodus. Epic

"Fortnite" ist schon lange kein einfaches Videospiel mehr. An manchen Tagen versammeln sich bis zu 45 Millionen Menschen im Comic-Shooter, der vor allem durch seine popkulturellen Kooperationen mit Firmen wie Marvel oder berühmten Musikerinnen laufend im Gespräch bleibt.

Sechs Jahre nach dem Release ging das Spiel jetzt mit einem der größten Updates seiner Geschichte am Wochenende online. "Der große Knall" wird über die nächsten Tage laufend neue Inhalte bringen, darunter am 7. Dezember eine Kooperation mit Lego, um "Minecraft" Konkurrenz zu machen, und sogar ein eigenes Rennspiel soll sich künftig im Spiel finden.

Die Kooperation mit Lego soll ein großer Baukasten für die Spielerinnen und Spieler werden. Epic

Ein vollwertiges Rennspiel soll ab dieser Woche auch im Spiel enthalten sein. Epic

Rocket Fortnite

Lego erklärt in der gemeinsamen Pressemitteilung, dass die Partnerschaft mit Epic, der Spielefirma hinter "Fortnite", einen spaßigen und sicheren Raum für Kinder und Familien bringen soll. Schon im April 2022 gaben die beiden Unternehmen bekannt, eine Art "Metaversum" basteln zu wollen, in dem mehrere Spiele in einer gemeinsamen Welt zu finden sind.

"Das Spiel wurde für den gemeinsamen Spaß von Menschen jeden Alters entwickelt und fördert spielerisch Kreativität, Experimentierfreudigkeit und Zusammenarbeit," schreibt Disney. Tatsächlich soll der neue Modus einem anderen sehr erfolgreichen Spiel "Konkurrenz" machen: "Minecraft". Kooperatives Bauen, Erforschen und Spielen sollen im Mittelpunkt des Projekts stehen.

Damit aber nicht genug. Am 8. und 9. Dezember folgen "Rocket Racing", ein Fun-Racer, irgendwo zwischen "Mario Kart" und "Rocket League". Mit "Fortnite Festival" wird die alte "Rock Band"-Formel ausgegraben, mit der man vor dem Spielgerät zum Musiker wurde. Lizenzierte Songs können hier nachgespielt und neue Songs laufend nachgeliefert werden. Um die finanzielle Kraft hinter diesem Modus zu veranschaulichen, ließ man Eminem im Spiel zwei Songs performen. (aam, 4.12.2023)