Wien/Schwechat – Austrian Airlines (AUA) erweitert den Winterflugplan um einen Direktflug nach Lappland, in die nördlichste Region Finnlands. Jeweils am Samstag fliegt die Airline Rovaniemi, die Hauptstadt Lapplands, an. In Kooperation mit einem Reiseveranstalter geht es auch weiter in die für Wintersport bekannte Kleinstadt Kittilä, geht aus einer Aussendung der AUA hervor. Wer möchte, kann auch einen Abstecher in das Weihnachtsdorf machen, wo der Weihnachtsmann seinen offiziellen Hauptwohnsitz hat.

Rovaniemi gilt als Hauptwohnsitz von Santa Claus. AP

"Wir sehen eine steigende Nachfrage und ein hohes Reiseinteresse im Winter. Daher haben wir unseren Winterflugplan erweitert und fliegen nun neben touristischen Zielen im Süden auch weitere Ziele im Norden an", sagte CCO Michael Trestl. Finnland locke nicht nur mit der Landschaft und den Polarlichtern. Auch Husky-Touren oder die Wintersportlandschaft seien gute Gründe für den Direktflug in den Norden Finnlands. Das Skigebiet Levi sei nur 13 Kilometer vom Flughafen Kittilä entfernt, sagte Jonna Pietilä, Vizepräsidentin von Finavia Lapland Airports und Direktorin des Flughafens Kittilä. (APA, red, 4.12.2023)