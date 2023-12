Nahost Israelische Bodentruppen dringen in Süden des Gazastreifens ein

Israelische Bodentruppen sind jetzt auch in den Süden des Gazastreifens vorgerückt. Die Armee rief die palästinensische Zivilbevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Israel will die Palästinenser nach eigenen Angaben aber nicht dauerhaft aus ihren angestammten Gebieten vertreiben