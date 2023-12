"10XL" heißen die aufgeblasenen Sneaker des Modehauses Balenciaga bezeichnenderweise. Balenciaga

Heute soll es um einen Sneaker-Typus gehen, der vor sechs Jahren die Wogen hochgehen ließ. Die Rede ist vom Urmodell des "Ugly Sneakers": Das klotzige Modell Triple S von Balenciaga war 2017 von Mastermind Demna Gvasalia und dem Designer David Tourniaire-Beauciel erdacht worden. Der Schuh, der eine Nummer zu groß aussah, machte Schlagzeilen und krempelte nebenbei das Turnschuh-Business um. Der Typus "hässlicher Turnschuh" wurde Ende der Zehnerjahre zu einem Erfolgsprodukt. Unzählige Nachahmer folgten.

Irgendwann dachte man, der Hype habe sich erledigt. Klassische Modelle wie der Adidas Samba tauchten wieder auf. Doch nun setzt Balenciaga mit seiner Hollywoodkollektion noch einen drauf. Mit dem Modell 10XL, das seinem Namen und der Modekategorie "Dadcore" alle Ehre macht. Sah der Triple S eine Nummer zu groß aus, wirkt das neueste Teil mit der hochgezogenen Sohle, als werde ein Erwachsenenmodell an einem Kinderfuß spazieren geführt. Oder anders gesagt: Der Schuh wirkt so riesig und breit, als stamme er aus dem Kasten von Micky Maus. 1.190 Euro kostet der Sneaker und ist im Gegensatz zu der Kollektion, die Balenciaga in Los Angeles zeigte, schon jetzt zu haben.

Nun könnte man die übergroßen Sneaker als Karikatur ihrer selbst bezeichnen. Oder aber als plakativen Kommentar zum Status quo der Mode, die sich in den vergangenen Jahren den Bedürfnissen von Social Media angepasst hat. Kollektionen, die auf Instagram oder Tiktok nicht auffallen, haben es schwer (es sei denn, sie können mit anderen Qualitäten aufwarten).

Die Reaktionen in den sozialen Medien fallen eher bescheiden aus: Die einen fühlen sich an das übergroße Schuhwerk von Ronald McDonald erinnert, die anderen fühlen sich zu alt für die neueste Idee von Balenciaga. Ein wenig erinnert die Aufregung um die aufgeblasenen Schuhe an den Hype um die emmentalergelben gelöcherten Exemplare, die Crocs im Sommer mit der New Yorker Künstlergruppe Mschf auf den Markt brauchte.

Dass die neueste Idee von Balenciaga sich als unverkäuflicher Ladenhüter entpuppt, ist allerdings unwahrscheinlich. Die 10XL sind nur in limitierter Auflage zu haben. Wer die Gesetze des Sneaker-Marktes kennt, ahnt schon: Die Dinger werden wenig später zum Sammlerstück. (Anne Feldkamp, 4.12.2023)