Autos wollen ja gepflegt werden, daher habe er einen Bekannten mit seinem nicht für den Verkehr zugelassenen Fahrzeug ein paar Runden drehen lassen, sagt ein führerscheinloser Autoeigentümer. EPA / RONALD WITTEK

Wien – "Ich möchte mich nicht als Opfer darstellen", beteuert der 26-jährige Herr S. mehrmals gegenüber Richterin Nicole Rumpl. Vor der der Arbeiter sitzt, da er in der Nacht des 27. Dezembers auf dem Wiener Gürtel einen Mann getötet hat. Der Österreicher war mit dem nicht zugelassenen BMW eines Freundes und 0,52 Promille Alkohol im Blut auf der nächtlichen Hauptverkehrsstraße unterwegs, als er Höhe Koppstraße die Kontrolle über das ungewohnte Fahrzeug verlor, auf den Gehsteig kam und einen 44-jährigen Familienvater rammte, der wenig später im Spital an seinen Verletzungen starb.

Aus Sicht der Staatsanwältin ist das eine grob fahrlässige Tötung. Aus Sicht von Verteidiger Robert Lattermann nur eine fahrlässige Tötung. Und überhaupt: "Mein Mandant ist ja bereits bestraft: Er musste eine Therapie machen, er wird entsetzlich viel Geld zahlen müssen", argumentiert Lattermann. S. selbst bekennt sich dennoch anklagekonform schuldig. Und schildert, warum er nach dem tödlichen Unfall monatelang eine Psychotherapie besucht hat. "Man hat nach so etwas seine Lebensmelodie verloren, hat die Psychologin gesagt", gibt er zu Protokoll, wie sehr ihn der Unfall belastet hat.

Die Witwe und das Kind des Getöteten sind nicht minder belastet. Ihr Privatbeteiligtenvertreter fordert jeweils 20.000 Euro Trauerschmerzensgeld, die entstandenen Kosten sowie die Feststellung, dass S. das entgangene Geld, das der Alleinverdiener seiner Familie zukommen hätte lassen, ebenso zahlen muss.

Autoeigentümer ohne Führerschein

"Was ist damals passiert?", will Richterin Rumpl zunächst vom Angeklagten wissen. Er habe sich gegen 19 Uhr mit einem Freund getroffen, habe drei bis vier Bier getrunken, das letzte eineinhalb Stunden vor dem Crash. Das Auto gehörte dem Freund – obwohl der weder einen Führerschein noch den Wagen angemeldet hat. "Ich wollte nicht, dass es so lange steht", liefert der Freund als Zeuge eine Erklärung, warum die beiden mit dem Gefährt gegen 23 Uhr noch einen dritten Bekannten abholten.

"Wir sind eine kleine Runde gefahren, um ihm das Auto zu zeigen", erinnert sich Angeklagter S. weiter. "Am Lerchenfelder Gürtel ist eine Linkskurve und eine leichte Steigung, es war aber nicht so viel Verkehr. Ich habe mich eigentlich recht sicher gefühlt", sagt der 26-Jährige. Ein Irrtum, denn bei der Beschleunigung während Überholvorgängen auf der nassen Straße verlor er die Kontrolle über die rund 200 PS, die der Motor via Heckantrieb auf die Fahrbahn brachte. "Ich bin diese Autos nicht gewohnt", gibt S. zu. Der im Jahr 2020 wegen Wiederbetätigung auf Whatsapp vorbestrafte Angeklagte kam also ins Schleudern. "Das Auto hat plötzlich wie wild hin- und hergeschwankt, ich kann mich nur mehr an wilde Lenkmanöver erinnern", erzählt er.

"Wie schnell sind Sie gefahren?", will die Richterin wissen. "So 60, das Gutachten sagt, 65, das wird stimmen", verweist der Angeklagte auf die Expertise. Was so nicht ganz korrekt ist: Der Sachverständige kam anhand der Spurenlage zum Schluss, dass der BMW mit mindestens 65 km/h auf dem rechten Fahrstreifen ins Schleudern kam, es könnten aber auch 75 km/h gewesen sein. Dass er einen Passanten touchiert hat, habe er zunächst gar nicht mitbekommen, erinnert S. sich. Das Trio war gegen einen Betonpfeiler geprallt und mussten das Wrack über das Panoramadach verlassen. "Ich war total panisch und perplex", schildert der 26-Jährige weiter. Erst nach rund einer Minute sah er die reglose Gestalt seines Opfers auf der Fahrbahn liegen.

Überholen als "Affekthandlung"

"War es notwendig, dass Sie die anderen Autos überholen?", interessiert Rumpl noch. "Notwendig war es nicht. Es war eine Affekthandlung", gesteht der geknickte Angeklagte zu. Eine Zeugin schildert später, wie sie den leistungsstarken Motor des Unfallfahrzeuges aufheulen hörte und im Rückspiegel sah, wie S. die Fahrspuren wechselte, um links und rechts zu überholen, ehe das Heck ausbrach.

Die Staatsanwältin sieht in ihrem Schlussvortrag die Bedingungen für eine grobe Fahrlässigkeit erfüllt: Das ungewohnte Auto mit Sommerreifen, die Alkoholisierung, die überhöhte Geschwindigkeit, die nasse Fahrbahn. Verteidiger Lattermann bleibt dabei: Das alles sei nur fahrlässig gewesen. Eine Alkoholisierung von 0,52 Promille würde nicht einmal zu einem Führerscheinentzug führen, argumentiert er. "Ich bin mir sicher, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, gibt es niemanden, der nicht schon einmal auf dem Gürtel mit 65 gefahren ist!", ortet er weiters mäßige Gesetzestreue unter Automobilistinnen und Automobilisten. Die Sommerreifen hätten laut Gutachten ebenso wenig eine Rolle gespielt, da die Temperatur damals bei zwölf Grad plus lag. Und dass ein Heckantrieb nicht per se unkontrollierbar sei, würde durch Taxis bewiesen, von denen viele einen solchen besitzen.

Bei Richterin Rumpl setzt er sich mit dieser Sichtweise nicht durch. Sie verurteilt S. rechtskräftig wegen grob fahrlässiger Tötung zu zwölf Monaten Haft, vier davon sind unbedingt. Die Hinterbliebenen bekommen jeweils 5.000 Euro plus die Begräbniskosten zugesprochen, das restliche geforderte Geld müssen sie auf dem Zivilrechtsweg einklagen. Verdienen kann der Verurteilte das Geld wohl weiterhin – sollte die Vollzugsdirektion zustimmen, sei für die vier Monate auch ein elektronisch überwachter Hausarrest vulgo Fußfessel neben der Berufstätigkeit möglich, erklärt die Richterin noch. (Michael Möseneder, 4.12.2023)