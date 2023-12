Dass der Krieg gegen die radikalislamische Hamas, den Israel seit dem Pogrom vom 7. Oktober führt, nicht einfach zu gewinnen ist, sei von Beginn an klar gewesen, sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus im US-Sender CNN am Montag. Schließlich habe man es mit einem Feind zu tun, "der kein Problem damit hat, Zivilisten für seine militärische Sache zu opfern". Israels Armee hingegen bemühe sich stets, zivile Opfer in dem dichtbesiedelten Küstenstreifen zu vermeiden, schon vor der einwöchigen Feuerpause, die am Samstag ausgelaufen ist, sei das so gewesen.

Zerstörung in Rafah.

Zerstörung in Rafah. Zerstörung in Rafah.

Am Montag rief Israel die Bevölkerung von Südgaza erneut zur Flucht auf, etwa 20 Gebiete und Straßenabschnitte in und rund um Khan Younis seien unverzüglich in Richtung Süden zu verlassen, hieß es auf X. Augenzeugen berichten zudem von israelischen Panzern, die, anders als zu Beginn der Bodenoffensive am 24. Oktober, nun auch im Süden des Gazastreifens stationiert würden. In israelischen Medien wird vermutet, dass sich hochrangige Hamas-Kader dort verschanzt hielten, Gazas De-facto-Machthaber Jahja Sinwar etwa oder Mohammed Deif, den viele als Hauptverantwortlichen für die Massaker in Israel am 7. Oktober sehen.

Kämpfe auch im Norden

Weil sich außerdem nach wie vor bis zu 1,8 Millionen Menschen, die meisten Zivilpersonen, im Kampfgebiet aufhielten, mahnte Deutschland bei Israel am Montag eindringlich deren Schutz ein. Viele Menschen seien überdies auf Israels Geheiß hin aus dem Norden des Gazastreifens geflohen – in den Süden, wohin sich nun der Schwerpunkt der Kämpfe verlagert. Es sei nicht genug, die Menschen vor Angriffen zu warnen, Israel müsse diesen auch tatsächlich sichere Zufluchtsräume offenhalten, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin. "Wenn sich die Hamas außerhalb städtischer Gebiete hinbegeben hätte und uns dort bekämpfen würde, dann wäre die Zivilbevölkerung natürlich nicht betroffen", erklärte hingegen Armeesprecher Conricus. Schließlich sei die Terrororganisation auch im Norden noch nicht vollständig besiegt, wenngleich man dort laufend Fortschritte mache.

Allein in der Nacht auf Montag griff Israels Armee nach eigenen Angaben 200 Hamas-Ziele an. Soldaten attackierten etwa die "Terrorinfrastruktur" in einer Schule in dem Ort Beit Hanoun im Norden des Gazastreifens. Soldaten seien aus der Schule heraus angegriffen worden. Auf dem Gelände sollen sich demnach zwei Tunnelschächte befunden haben.

Im südlichen Roten Meer sind indes mehrere Handelsschiffe unter Beschuss geraten. Das US-Kriegsschiff Carney, das in der Nähe kreuzte, habe auf Notrufe reagiert und Hilfe geleistet, nachdem die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen aus dem Jemen Drohnen und Raketen abgefeuert hätten, teilte das US-Zentralkommando mit. Die Huthis hatten zuvor mitgeteilt, zwei israelische Schiffe mit einer Drohne und einer Marinerakete ins Visier genommen zu haben. Israel dementierte, dass die Schiffe mit dem Staat in Verbindung stehen. (Florian Niederndorfer, 4.12.2023)