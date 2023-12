Supermärkte offerieren ein breites Angebot an mehr oder weniger guten Kipferln. Wir haben getestet – auch, ob Vanillekipferln vom Bäcker wirklich ihr Geld wert sind

Vanillekipferln aus österreichischen Supermärkten und Bäckereien im Test. Heidi Seywald

Kekse backen ist eine ganz eigene Action. Die einen lieben es, zig Sorten aus dem Ofen zu holen, andere freuen sich, mit genau diesen Personen befreundet zu sein – geschenkte Kekse schmecken auch besser. Bei Vanillekipferln kommt hinzu, dass man jedes Jahr überlegt, was genau in den Teig kommt: Mandeln oder Haselnüsse? Oder doch Walnüsse? Ist das Ei ein Muss oder ein Frevel?

STANDARD-Kolumnist Tobias Müller hat bereits das perfekte selbstgemachte Vanillekipferl gefunden. Aber nicht jeder oder jede mag sich als Backfee versuchen und greift lieber auf fertige Kekse aus dem Supermarkt zurück. Die RONDO-Redaktion hat mehrere Sorten Kipferln getestet. Welche schmecken am besten? Welche überzeugen durch ihr Vanillearoma, und welche sind vor allem wirklich mürbe? Als Referenz stellten wir auch Vanillekipferln von zwei Wiener Bäckereien auf die Probe, ob ihr hoher Preis geschmacklich gerechtfertigt ist.

Monarc bei Hofer

Hofer-Monarc-Vanillekipferln. Heidi Seywald

Die Vanillekipferln der Hofer-Eigenmarke überzeugen optisch durch ihre nahezu perfekte Hufeisenform und eine feine Schicht an Staubzucker. Die perfekte Einheitlichkeit kann aber nicht davon ablenken, dass der Geschmack ohne viel Vanillearoma auskommt. Die Kekse schmecken und riechen mehr nach Butter – fast könnte man glauben, von einem Block Fett abgebissen zu haben. Bei Hofer bäckt man mit Haselnüssen statt mit Mandeln. Immerhin gibt es für fünf Euro eine ordentliche Menge Kipferln, die in Sachen Mürbigkeit gar nicht mal so schlecht abschneiden.

Aussehen: 7/10

Geschmack: 5/10

Konsistenz: 6/10

Geruch: 5/10

Preis/Leistung: 7/10

Gesamt: 6/10

€ 4,99 für 400 g bei Hofer.

Favorina bei Lidl

Lidl-Favorina-Vanillekipferln. Heidi Seywald

Auf den ersten Blick handelt es sich bei diesen Exemplaren um sehr traurige Vanillekipferln. Der pudrig-zuckrige Hauch an Staubzucker fehlt den Kipferln komplett. Die etwas verbrannten Spitzen (wem passiert das nicht?) weisen auf ein Problem hin: Diese Kipferln sind nicht besonders mürbe. Wieder mehr Butter- als Vanillegeschmack, erinnern die Lidl-Kipferln an trockenes Spritzgebäck. Insgesamt gute Kekse, "Vanillekipferl" ist in diesem Fall aber eine euphemistische Bezeichnung.

Aussehen: 6/10

Geschmack: 5/10

Konsistenz: 5/10

Geruch: 5/10

Preis/Leistung: 7/10

Gesamt: 6/10

€ 4,99 für 400 g bei Lidl.

Gaber bei Spar

Gaber-Vanillekipferln. Heidi Seywald

"Wüste im Mund" lautet die Notiz eines Testers. Die Kipferln, die in Hall in Tirol produziert werden, gehören zu den trockensten Vertretern ihrer Art. Geschmacklich heben sich die Vanillekipferln auch von den anderen ab: Mehr Haselnuss- statt Mandelaroma kommt hier durch. Das ist wohl auch der Grund, warum sie schmecken, als seien sie eine Spur zu lange im Ofen gewesen. Auch hier fehlt Vanille, dafür halten die Kipferln ihre Form gut.

Aussehen: 7/10

Geschmack: 5/10

Konsistenz: 5/10

Geruch: 5/10

Preis/Leistung: 5/10

Gesamt: 5/10

€ 5,19 für 250 g bei Eurospar.

Temizkan bei Billa

Billa-Temizkan-Vanillekipferln. Heidi Seywald

Die runde Verpackung ist cute. Das Auge isst ja mit. Als chubby, also ein wenig pummelig, kann man die Kipferln der Wiener Bäckerei Temizkan beschreiben. Für die Tester und Testerinnen schmecken sie teilweise künstlich, teilweise nach Amaretto. Same, same, um ehrlich zu sein. Sehr kross im Biss, sind die Kipferln nicht wirklich mürbe. Vielleicht müssen sie noch länger gelagert werden. Ist ja noch ein bisserl hin bis Weihnachten.

Aussehen: 7/10

Geschmack: 6/10

Konsistenz: 5/10

Geruch: 6/10

Preis/Leistung: 5/10

Gesamt: 6/10

€ 5,99 für 250 g bei Billa.

Mauracher bei Denns

Mauracher-Bio-Dinkel-Vanillekipferln. Heidi Seywald

Die Vanillekipferln von Denns sind an sich schon ein Sakrileg: Statt Weizenmehls wurde Dinkelmehl verwendet. Auch ein Ei ist in der Zutatenliste vertreten (wie bei Billa, Spar, Lidl übrigens auch). Immerhin schön eingezuckert (Notiz: "geil"), überzeugen sie so manche Testerin mit einer guten Mürbigkeit. Punkteabzug gibt’s aber beim Geschmack: Künstlich und nach Marzipan schmecken die Biokekserln.

Aussehen: 7/10

Geschmack: 5/10

Konsistenz: 5/10

Geruch: 4/10

Preis/Leistung: 3/10

Gesamt: 5/10

€ 7,99 für 130 g bei Denns.

DM

DM-Bio-Vanillekipferln. Heidi Seywald

Die Verlierer des Tests. Das beginnt schon beim Äußeren: Wie ein plattgedrücktes Croissant präsentieren sich die Vanillekipferln von DM. Ohne zuckrige Schicht weiß man gar nicht, dass es sich um das weihnachtliche Gebäck handelt. Der buttrige Geschmack geht in Ordnung, Vanillenoten sucht man wieder vergebens.

Aussehen: 3/10

Geschmack: 4/10

Konsistenz: 5/10

Geruch: 6/10

Preis/Leistung: 3/10

Gesamt: 4/10

€ 2,15 für 100 g bei DM.

Bäckerei Felzl

Felzl-Vanillekipferln. Heidi Seywald

Die Gewinner des Tests. Alleine die Zutatenliste lässt auf ein gutes Produkt schließen: Butter, Zucker, Mandeln, Mehl, Vanillezucker. Wie selbstgemacht schmecken die Vanillekipferln der Wiener Bäckerei. Ordentlich mürbe, zerbrechen die Kekse schon in der Packung. Vorsicht also beim Transport. Schön geformt sind die Teile, auf den ersten Blick ist die verwendete Vanille erkennbar. Einem Tester schmeckten die Bäcker-Kipferln zu sehr nach Amaretto. Einzig der Preis verdirbt das Keksvergnügen: 18,50 Euro für 200 Gramm Kekse, also etwa 20 Kipferln, ist heftig. Und wenn sie so gut schmecken, sind sie sofort aufgegessen.

Aussehen: 8/10

Geschmack: 8/10

Konsistenz: 8/10

Geruch: 7/10

Preis/Leistung: 5/10

Gesamt: 7/10

€ 18,50 für 200 g bei Felzl.

Bäckerei Ströck

Ströck-Vanillekipferln. Heidi Seywald

Vom Ströck gibt es immerhin mehr Kipferln für einen ähnlichen Preis als bei Felzl. Geschmacklich aber können sie nicht ganz überzeugen. Wenig Vanille kommt durch, geschmacklich erinnern sie an rohen Teig. Ein Tester meint, sie schmeckten ranzig, eine Testerin ist dagegen der Meinung, dass sie leicht auf der Zunge zergehen. Der Staubzucker auf den Kipferln ist schon ein wenig eingetrocknet, optisch gibt es schönere Kipferln.

Aussehen: 7/10

Geschmack: 7/10

Konsistenz: 7/10

Geruch: 5/10

Preis/Leistung: 5/10

Gesamt: 6/10

€ 17,90 für 350 g bei Ströck.

Fazit: Im Test zeigte sich, dass die gekauften Vanillekipferln alle sehr durchschnittlich schmecken. Keines konnte wirklich von A bis Z überzeugen. Die einen sind schön geformt, die anderen ordentlich gezuckert – und manche sind einfach nur weniger trocken als andere. Die Bäckerware spielt geschmacklich in einer anderen Liga, vor allem jene von Felzl. Der stolze Preis jedoch ist ein ordentliches Manko und macht die Vanillekipferln zu einem Luxusprodukt. (Anne Feldkamp, Sascha Aumüller, Kevin Recher, Julian Umhaller, 6.12.2023)