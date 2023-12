Der Trailer für "GTA 6" wird am 5. Dezember veröffentlicht. Rockstar Games

Auf der Plattform Tiktok finden sich auf dem Account eines Users mit dem Namen "i_see_in_4k" zwei Videos, die vermeintlich einen Leak aus dem kommenden Blockbuster "GTA 6" zeigen. Die Videos tragen die Namen "First look at GTA 6" und "GTA 6 confirmed leaked map".

Auch wenn unter den Postings diverse Userinnen und User die Echtheit der Videos anzweifeln, so beruft man sich in einem Artikel des Gaming-Fachmediums "IGN" auf Informationen der Plattform GTABase.com, die wiederum als gut informiert in Bezug auf dieses und andere Spiele des Publishers Rockstar gilt. Hier will man in Erfahrung gebracht haben, dass das besagte Material vom Sohn eines Rockstar-Mitarbeiters stammt.

Weitere Informationen aus dem Leak

Indes wollen Plattformen wie "GTA 6 Trailer Countdown" weitere Informationen aus dem Leak gefunden haben. Demnach soll die Karte doppelt so groß sein wie jene von Las Santos, der Stadt des Vorgänger-Blockbusters "GTA 5". Konkret soll es drei Großstädte und vier kleinere Städte sowie einen großen See in der Mitte der Karte geben. Rund 70 Prozent der Gebäude soll man betreten können. Der angepeilte Veröffentlichungszeitraum soll Herbst 2024 sein. Vorbestellungen sollen ab der Veröffentlichung des Trailers möglich sein, welcher für den 5. Dezember 2023 geplant ist. (red, 4.12.2023)