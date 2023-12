Amichai Cohen nimmt am Donnerstag, dem 7. Dezember, um 19 Uhr in Wien an einer Podiumsdiskussion zum Thema "Israel at War: Civil Rights, International Law and the Future of Democracy" gemeinsam mit Karen Saar von der Association for Civil Rights in Israel (ACRI) und Dorit Geva, Professorin für Politikwissenschaften an der Central European University (CEU) in Wien, teil. Veranstalter sind das Center for Israel Studies und der New Israel Fund. Ort: Aula des Uni-Campus im Alten AKH (Hof 1.11), Anmeldung: office@center-for-israel-studies.at