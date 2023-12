19.40 REPORTAGE

Re: Freiwillige Feuerwehr am Limit Hunderttausende Feuerwehrleute arbeiten ehrenamtlich ohne Bezahlung. In Notfällen verlassen sie dafür Familie, Bett oder Job. Eine steigende Zahl an Einsätzen und fehlendes Personal setzen die Helferinnen und Helfer unter Druck. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Wenn die Zeit doch nicht alle Wunden heilt: Nordirland

und Irland In der Doku Es war einmal in Nordirland berichten Zeitzeugen über die dramatischen Ereignisse, die mehr als dreieinhalbtausend Todesopfer forderten. Anschließend beleuchtet Entrechtete Frauen: Die Arbeitslager der irischen Kirche (23.05), wie mehr als 10.000 "gefallene Mädchen" und ledige Mütter in Irland zwangsweise in den berüchtigten Magdalenen-Wäschereien arbeiten mussten. Die irische Revolution (0.40) erzählt von der Geschichte des Irischen Unabhängigkeitskrieges (1919–1921). Bis 2.20, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind René Benkos Signa-Konzern und die Politik, die Baustelle Justiz, Gewalt an Frauen und untypische Asylwerber. Im Studio zu Gast ist Justizministerin Alma Zadić von den Grünen. Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich Der Musiker und Kabarettist Joesi Prokopetz, Moderator und Kabarettist Dieter Chmelar sowie Journalist Giovanni di Lorenzo sind zu Gast bei Stermann &_Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

23.05 DOKUMENTATION

Universum History: Verbotenes Begehren – Meilensteine queerer Geschichte Die Doku erzählt von der Bürgerstochter Margarethe "Gretl" Csonka, die von ihrem Vater wegen ihres "verbotenen Begehrens" zu Sigmund Freud geschickt wird, zeigt aber auch, wie sich im Wien und vor allem im Berlin der Zwischenkriegszeit erstmals queeres Selbstbewusstsein entfaltet. Bis 23.50, ORF 2

Ärgert sich über ihren Vater: Rachel Weisz am Hotelpool eines Schweizer Sanatoriums in "Ewige Jugend", HR, 0.00 Uhr.presse@degeto.de Foto: ARD Degeto / Wild Bunch Germany

0.00 TRAGIKOMÖDIE

Ewige Jugend (Youth, I/F/CH/GB 2015, Paolo Sorrentino) Zwei alte Freunde, der eine Komponist (Michael Caine), der andere Filmemacher (Harvey Keitel), machen in Paolo Sorrentinos sarkastischer Tragikomödie eine Luxuskur in der Schweiz. Bis 1.55, HR