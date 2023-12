Lydia Ninz hilft arbeitslosen Journalisten beim Neustart, "Im Zentrum" über Signa-Pleite, Anne Will bekommt in letzter Sendung Lob von Robert Habeck

ORF-Kinderfernsehen: "Kann man Popcorn rauchen?": ORF startet Kinderkanal mit 14 neuen Formaten ORF Kids geht am 1. Jänner 2024 als 24-Stunden-Streamingangebot on air sowie als Demand-Angebot über die Plattform ORF On

Auf ORF Kids zu sehen: "Klimakrach" mit Clara Porak und "Klappmaulheld" Waldemar. ORF

Fernsehen: Das Leben als Abfahrtskaiser: ORF-Doku über Franz Klammer Auf der Klammer'schen Habenseite stehen 25 Weltcupsiege und natürlich die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck

Medienmenschen 2024: Lydia Ninz hilft arbeitslosen Journalisten beim Neustart Eine Kürzungswelle rollt durch die Medienbranche, auch in Redaktionen. "Es wird in nächster Zukunft noch richtig krachen", sagt die Ajour-Geschäftsführerin

Der Hangover nach der großen Party: "Im Zentrum" über die Signa-Pleite Ist Benko "Unternehmerwunderkind oder eiskalter Profi", will Moderatorin Reiterer wissen. Eine Diskussion über Alpha-Investoren, Regulierung, Intransparenz und Politik

ARD Talk: "Das war stilprägend": Anne Will bekommt in ihrer letzten Sendung Lob von Robert Habeck Will präsentierte 16 Jahre lang den Polit-Talk in der ARD

Blog Mediengipfel Lech: Europa rückt nach rechts: Politische Mitte in der Krise Für Othmar Karas ist klar: Die Kräfte der politischen Mitte seien zum Teil selbst schuld am Aufstieg der Konkurrenz

Fernsehen: Comeback der "Helene Fischer Show" mit Shirin David und Peter Maffay Die dreistündige Show ist am 25. Dezember auf ZDF zu sehen – erstmals seit 2019

"23" bei Sky: Über den mysteriösen Tod des KGB-Spions und Hackers Karl Koch Der Fall wurde nie aufgeklärt, ein Investigativteam unternahm jetzt einen neuen Anlauf

Switchlist: Yves Montand in "Pack den Tiger schnell am Schwanz": TV-Tipps für Montag

