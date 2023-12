Stefan Kraft startete mit vier Siegen en suite in den Weltcup der Skispringer. AFP/NTB/GEIR OLSEN

Bali nimmt in der Skisprungberichterstattung derzeit breiteren Raum ein, als es der Insel im Indischen Ozean eigentlich zukommt. Sie führt klimabedingt nicht einmal ein nordisches Schattendasein, ist aber die Lieblingsdestination von Stefan Kraft. Und den halten nicht wenige Experten für den besten Skispringer – nicht nur für den gegenwärtig besten, sondern den besten aller bisherigen Zeiten.

Die Euphorie der Kundigen ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass der 30-jährige Österreicher die ersten vier Weltcupspringen der neuen Saison großteils überlegen und mit unnachahmlicher Eleganz gewonnen hat. Sie ist vielmehr Ausdruck der Bewunderung für einen Athleten, der in einer Sportart, in der Erfolg oder Misserfolg nur schwer zu begründen ist, seit einem Jahrzehnt an der Spitze zumindest mitspringt. Kraft war nicht eines der Wunderkinder, die plötzlich auftauchen, allen davonfliegen und dann flott wieder nur hinterherhüpfen, ohne zu wissen, warum.

Karriere ohne Brüche

Die Karriere des Pongauers, der erst recht spät, mit 20, in seinem 50. Weltcupspringen, zum Sieg fand, begann langsamer, kam dafür aber bisher ohne Brüche aus. Als Schüler der Sporthauptschule Bischofshofen zwar eher ein Alpiner, konnte er sein Sprungtalent nicht lange verbergen. Der Zug des Bayern-Fans zum Tor wurde jedoch durch die Konzentration auf Alphatiere wie Krafts Idol Thomas Morgenstern oder Gregor Schlierenzauer gebremst.

Spätestens mit dem Gewinn der Vierschanzentournee 2014/15 war das 1,70 Meter hohe Leichtgewicht Österreichs Nummer eins. Drei Weltmeistertitel, der Olympiasieg mit dem Team 2022, zwei Gesamt- und drei Skiflugweltcupsiege sollten folgen. Seit 2017 ist Kraft zudem Weltrekordler: In Vikersund, Norwegen, stand er einen Flug auf 253,5 Meter. Den letzten noch fehlenden Titel, Skiflugweltmeister, strebt der Eisenbahnersohn im Jänner 2024 daheim am Kulm an.

Nie abgehoben

Kraft flog stets weit, hob deshalb aber nie ab. Er lässt sich vom Tiroler Patrick Murnig managen und beraten, pflegt einen unverkrampften Umgang mit der Öffentlichkeit und kommt locker ohne hohle Skispringerphrasen aus. Zum Teenie-Idol wurde der Sieger von bisher 34 Weltcupspringen nie. Seit dem Vorjahr ist er mit Marisa verheiratet. Im Sommer erfüllte sich das Paar den Traum von einer Weltreise. Begonnen haben die Krafts selbstredend auf Bali. (Sigi Lützow, 4.12.2023)