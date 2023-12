Eine weiche, leichte Lage. Ein härterer Kern. Wieder eine weiche Lage: optimale Feedback-Kultur. getty images

Schon einmal erlebt als Führungskraft oder Geführter? Je ärger der Stress wird, je unpackbarer die Aufgaben auf allen Ebenen, desto mehr machen die anderen alles falsch. Nichts klappt, und ich muss schon wieder selber ran?! Schrecklich. Dieser Zustand, die Umwelt so wahrzunehmen, das ist der Tunnel. Gebaut aus anhaltendem Superdisstress, das ist der ganz schlechte, nicht der gute, prickelnde, aktivierende Druck.

Es ist ein übler Zustand. Er führt meistens dazu, dass die nächstbeste Person sich die Klagen über die vielen anderen (die alles falsch machen) anhören muss. Feedback wird immer kürzer, direkter, reaktiver.

Vernichtung spornt nicht an

Was kommt bei diesen anderen an? Aburteilung. Spornt das zu neuer Leistung an? Inspiriert das zum Lernen? Die Antwort können wir uns sparen, wir kennen sie. Und, um Sebastian Kurz zu zitieren, jeder kennt jemanden, dem solches widerfährt.

Und was, wenn es bei aller Selbstreflexion doch stimmt, dass nichts klappt und Aufgaben nach sehr, sehr vielen Erinnerungen einfach nicht so, wie's sein soll, abgearbeitet werden?

Hier kommt der Hamburger ins Spiel. Bundeskanzler Karl Nehammer hat ihn in der Debatte über Armut und warme Mahlzeiten doch ein wenig in Verruf gebracht. Aber hier gehört er hin als gutes Beispiel: Verpacke (notwendige) Kritik wie einen Hamburger. In weiche, leicht aufnehmbare, süßlich angenehme Lagen. Eine unten, eine oben. In der Mitte liegt die härtere Fülle. Die ist auch schwerer verdaulich und muss in kleinen Bissen gereicht werden. Aber definitiv gehört sie dazu.

Angriffe werden abgewehrt

Erst mal aufzählen, was gut ist. Dann darreichen, womit wir uns jetzt intensiv beschäftigen müssen. Dann noch mal was Nettes, Menschliches, Zuversichtliches. Aber ehrlich. Mit dieser Herangehensweise, im Fachjargon Sandwich-Feedback genannt, zerstören sich keine Beziehungen, fühlen sich Menschen nicht abgewertet. Dann wird auch angenommen, woran diese Person arbeiten soll. Und nicht als Angriff abgewehrt – es soll ja zu etwas führen im Miteinander in der Arbeit. Diese Hamburger-Menüs schmecken der Organisation. (Karin Bauer, 10.12.2023)