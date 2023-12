Reaktionen

Peter Pacult (Klagenfurt-Trainer): "Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Dann hatten wir Hartberg im Griff, leider haben wir die Möglichkeiten vor der Pause nicht genützt. Nach unserem kuriosen Eigentor hat uns der Ausschluss bei den Hartbergern in die Karten gespielt. Danach haben wir viel Druck gemacht und letztlich verdient den Ausgleich erzielt. Leider ist uns der Sieg nicht mehr gelungen, aber für die Moral war dieser eine Punkt sehr wichtig. Außerdem: Hartberg ist nicht umsonst Vierter."

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): "Wir lagen bis zum Ausschluss verdient in Führung, wir wussten, dass es in Klagenfurt nicht leicht ist, ein Tor zu machen. Der unnötige Ausschluss hat das Spiel zum Kippen gebracht, sodass wir am Ende froh sein mussten, nicht verloren zu haben."