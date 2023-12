Wien – Mit einem Bewertungsboard will das Gesundheitsministerium in Zukunft die Anwendung von Medikamenten bundesweit einheitlich regeln. Aktuell wird über den Gesetzesentwurf noch verhandelt, DER STANDARD berichtete. Das Board soll laut dem Entwurf "ausgewählte hochpreisige und spezialisierte Arzneispezialitäten" grundsätzlich vor deren Anwendung in Spitälern bewerten. Dann soll es im Grunde binnen fünf Monaten Empfehlungen abgeben – über Anwendung, Begleitmaßnahmen und über den Zusatznutzen "auf Basis eines Vergleichs mit therapeutischen Alternativen in Zusammenschau mit der Wirtschaftlichkeit".

Mit einem Bewertungsboard will das Gesundheitsministerium eine einheitliche Anwendung für hochpreisige Arzneimittel. IMAGO

So solle es laut Gesundheitsministerium nicht mehr vorkommen, dass etwa ein Krebspatient im Westen Österreichs ein Medikament nicht bekomme, eine andere Patientin im Osten aber schon – das werde sich laut Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) mit dem Board ändern. Scharfe Kritik kommt von der Opposition, die Einsparungen bei der Anwendung von Medikamenten befürchtet.

Vor allem die Zusammensetzung des Gremiums, das letztlich über die Empfehlungen berät, stößt der SPÖ sauer auf. "Das soll wissenschaftlich entschieden werden, wer welches Medikament bekommt, und soll nicht preisabhängig sein", betonte SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler im Ö1-"Morgenjournal". Im Gremium sind Personen aus Gesundheitsministerium, Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Gesundheit Österreich Gmbh sowie ein Ländervertreter und je zwei Personen aus den drei Sozialversicherungsträgern ÖGK, BVAEB und SVS vertreten.

FPÖ spricht von "Sterbekommission"

Noch härtere Kritik äußert die FPÖ, die gar von einer "Sterbekommission von ÖVP und Grünen" spricht. "Gesundheitsminister Rauch ergötze sich daran, Herrscher über Leben und Tod spielen zu dürfen", wurden die Freiheitlichen im Ö1-"Morgenjournal" zitiert. Die Neos wünschen sich mehr Fachleute im Gremium.

Die Patientenanwältin Michaela Wlattnig kann dem Bewertungsboard grundsätzlich etwas Positives abgewinnen, denn es sei zu begrüßen, dass ein einheitlicher Einsatz von Medikamenten in Österreich angestrebt wird. Doch auch Wlattnig äußert Kritik an der Zusammensetzung des Gremiums, " es kann nicht sein, dass man den therapeutischen und medizinischen Nutzen mit dem Kostennutzen abwägt", sagte Wlattnig im Ö1-"Morgenjournal".

"Schärfung hin zur Medizin"

Konkret brauche es innerhalb des Gremiums einen "Ausgleich und Schärfung hin zur Medizin und zur Wissenschaft". Solche Medikamente und ihr Einsatz seien laut Wlattnig hochkomplex, und dafür brauche es viel Kompetenz, die in dem Bewertungsboard auch entsprechend abgedeckt werden müsse. Sinnvoll sei das Board nur dann, wenn es auch tatsächlich zu einer Beschleunigung im Entscheidungsprozess bei der Anwendung eines Medikaments kommt, ohne dass dabei der Patient zu kurz kommt, meint Wlattnig. "Entscheiden kann und muss aber natürlich immer nur der behandelnde Arzt." (ste, 5.12.2023)