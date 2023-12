Lange musste man warten, jetzt ist zumindest ein offizieller Trailer da. Rockstar

Eigentlich war der "Release" des Trailers von "GTA 6" für Dienstag, 15 Uhr, angekündigt, aber ein Leak zerschoss den Zeitplan von Entwickler Rockstar. Kein Problem. Der Trailer wurde allein auf Youtube in nur wenigen Stunden bereits über 42 Millionen Mal aufgerufen.

Grand Theft Auto VI Trailer 1

Song: Love Is A Long Road Artist: Tom Petty Written by Thomas Earl Petty and Michael W. Campbell Published by Universal Music Works on behalf of Wild Gator Music (GMR) and Wixen Music Publishing, Inc. as agent for Gone Gator Music (ASCAP) and NotoriousJBPSongs Rockstar Games

Erst 2025

Der Trailer bestätigt einen weiblichen Protagonisten. Auch das Haupt-Artwork teasert zwei Hauptfiguren an, die offenbar in Bonnie-und-Clyde-Manier das Gesetz brechen werden. Allerlei popkulturelle Anspielungen, Gangs und Krokodile in kleinen Verkaufsläden lassen erahnen, was auf die Spieler zukommt. Optisch scheint das Spiel zeitgemäß inszeniert zu sein – vor allem beeindruckende Lichtstimmungen beherrscht Entwickler Rockstar ja bereits seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten.

Abgesehen vom bereits bekannten Setting war vor allem die Spannung groß, ob das Spiel vielleicht schon 2024 erscheinen wird. Warum sonst 2023 schon einen Trailer zeigen? Nach dem Ansehen der rund anderthalb Minuten ist aber klar: "GTA 6" wird erst 2025 erscheinen. Viel Zeit also, um zusätzlich Hype zu generieren. (red, 5.12.2023)