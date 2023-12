London – Am Montag wurde bei den alljährlich stattfindenden Fashion Awards in Großbritannien der Kreativchef der spanischen Luxusmarke Loewe, Jonathan Anderson, zum Designer des Jahres gekürt. Models, Designerinnen und Designer sowie prominente Gäste wie Anne Hathaway, Lewis Hamilton und Amal Clooney versammelten sich anlässlich der Gala in der Londoner Royal Albert Hall.

Anderson, der außerdem das Modelabel JW Anderson leitet, kam in Begleitung der Schauspielerin Taylor Russell. Der italienische Designer Valentino Garavani wurde mit dem diesjährigen Preis für herausragende Leistungen geehrt. Der 91-jährige Gründer der Marke Valentino hat die Reichen und Prominenten eingekleidet, ein Modeimperium geschaffen und das sogenannte Valentino-Rot berühmt gemacht.

Die Amerikanerin Paloma Elsesser wurde zum Model des Jahres gekürt, während Edward Enninful, der scheidende Chefredakteur der britischen "Vogue", den Trailblazer-Award erhielt. Die Ausgabe 2023 der Preisverleihung wurde von der britischen Fernsehmoderatorin Maya Jama und dem Musiker Kojey Radical moderiert, Popstar Sam Smith hatte einen Auftritt. Zu den Stars der Veranstaltung gehörten auch die Schauspieler Gwyneth Paltrow, Tessa Thompson und Pamela Anderson sowie das Model Kate Moss. Die Show findet zugunsten einer Spendenaktion für die British Fashion Council (BFC) Foundation statt.

Schauspielerin Gillian Anderson erschien mit Valentino-Designer Pierpaolo Piccioli. APA/AFP/BEN STANSALL

Schauspielerin Gwendoline Christie bewies, dass ein schwarzes Kleid nicht, nun ja, langweilig aussehen muss. EPA

Pamela Anderson kam im schlicht monochromen Weiß. EPA

Von wegen Quiet Luxury: Diesmal griff Schauspielerin Gwyneth tief in den Farbkasten – mit Valentino-Rot. APA/AFP/DANIEL LEAL

Jourdan Dunn führt vor, wie Posieren funktioniert. Vianney Le Caer/Invision/AP

Iris Law in einem Outfit des, wen wundert's, Modelabels Vivienne Westwood. Vianney Le Caer/Invision/AP

Der britische Modedesigner und Stylist Kyle De'Volle setzte ganz auf die Korsage. APA/AFP/BEN STANSALL

Schauspielerin Taylor Russell macht derzeit in Sachen Mode kaum jemand etwas vor. Vianney Le Caer/Invision/AP

Musikerin Ellie Goulding schälte sich für den Red Carpet aus ihrer Daunenjacke. APA/AFP/BEN STANSALL

Modedesigner Harris Reed hingegen kam im luftigen Hosenanzug. Vianney Le Caer/Invision/AP

Rita Ora posierte mit Spikes auf dem Rücken. Vianney Le Caer/Invision/AP

Amal Clooney legten einen goldigen Auftritt hin. REUTERS

Keine Angst vor Plateausohlen bewies Popstar Sam Smith. Vianney Le Caer/Invision/AP

