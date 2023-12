Der deutsche Schauspieler Heinz Hoenig geht ab Jänner ins RTL-Dschungelcamp. RTL

Der deutsche Schauspieler Heinz Hoenig wandelt auf den Spuren von Costa Cordalis, Nigel Farage und Larissa Marolt. Im Jänner ist er Teilnehmer bei der 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus". RTL gab Hoenigs Teilnahme als die des ersten Kandidaten der Ekel-Show bekannt.

"Das ist eine Herausforderung, und da bin ich scharf drauf", sagte der 72-Jährige im Interview mit dem Kölner Privatsender am Dienstag. Hoenig spielte in Filmen wie "Das Boot" (1981) und "Der König von St. Pauli" (1998) mit und war auch sonst eher auf den Typus "deutsches Raubein" spezialisiert. Seine Einstellung zur Show, bei der Kandidatinnen in Kakerlaken baden und Känguruhoden schmausen, hat sich mit den Jahren verändert: "Früher war Dschungelcamp ungefähr das Aus, das war unter uns so", sagte der Schauspieler. "Das hat sich aber nicht nur gelegt, das hat sich eigentlich ins Gegenteil verwandelt", findet er. Alles eine Frage der Perspektive.

Mit ihm nach Australien fliegen seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (38) und die gemeinsamen Söhne Juliano und Jianni (drei Jahre und ein Jahr alt). Seiner Ehefrau zufolge könnte der Schauspieler nach einer Weile im Camp seine "raue Schale" ablegen und seine weiche Seite zeigen: "Meine Mama hat mir erlaubt und mir gezeigt, dass man weinen darf", sagte Hoenig im RTL-Interview. Die 17. Staffel wird von Sonja Zietlow und Jan Köppen moderiert. (prie, 5.12.2023)