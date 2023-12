An der New Yorker Börse kam es vor dem Hamas-Angriff auf Israel zu massiven Leerverkäufen. Ein Bericht von zwei US-Rechtsprofessoren gibt Einblick in die Handelsaktivitäten in den Tagen und Stunden vor dem 7. Oktober. Auch an der israelischen Börse ist die Zahl von Leerverkäufen gestiegen. REUTERS/BRENDAN MCDERMID

Die beiden US-Rechtsprofessoren Robert Jackson Jr. von der New York University und Joshua Mitts von der Columbia University haben einen 66-seitigen Bericht mit dem Titel "Trading on Terror?" vorgelegt, laut dem es vor dem Angriff der Hamas auf Israel zu erheblichen Aktien-Leerverkäufen gekommen ist. Bei einem Leerverkauf wird eine Aktie verkauft, obwohl man diese gar nicht besitzt ("short selling") – die Hoffnung dabei ist, dass man das Papier später billiger zurückkaufen kann und so einen Gewinn macht.

Genau das soll in den Stunden vor dem 7. Oktober geschehen sein, bevor die Hamas Israel überfallen hat. Das würde nahelegen, dass einige Anleger im Voraus nicht nur von den Angriffsplänen der radikalislamischen Hamas gewusst haben könnten, sondern dass diese auch davon profitiert haben.

"Schon Tage vor den Anschlägen schienen die Händler die kommenden Ereignisse vorauszusehen", heißt es in dem Bericht der Wissenschafter, in dem sie auf Leerverkäufe im an der New Yorker Börse gehandelten MSCI-Israel-ETF verweisen, in dem Aktien israelischer Konzerne gebündelt sind. Diese Leerverkäufe seien am 2. Oktober nach Daten der US-Aufsichtsbehörde Finra "plötzlich und in erheblichem Umfang in die Höhe geschossen". In Summe sei auch an der Börse in Tel Aviv die Anzahl der Leerverkäufe von israelischen Wertpapieren dramatisch angestiegen, heißt es.

Behörden prüfen

Die israelische Wertpapierbehörde sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass ihr die Angelegenheit bekannt sei. Sie werde "von allen relevanten Parteien untersucht". Näher wollte sich eine Sprecherin der Wertpapieraufsichtsbehörde dazu nicht äußern. Auch die israelische Polizei soll internationalen Berichten zufolge die Vorgänge prüfen.

Nach Angaben der beiden US-Forscher übertraf das Volumen der Leerverkäufe vor dem 7. Oktober diejenigen vor anderen Krisen wie etwa der Finanzkrise, dem Israel-Gaza-Krieg 2014 oder der Corona-Pandemie. "Obwohl wir keinen Gesamtanstieg der Leerverkäufe von israelischen Unternehmen an den US-Börsen feststellen konnten, haben wir kurz vor den Anschlägen einen starken und ungewöhnlichen Anstieg des Handels mit riskanten Short-Optionen auf Unternehmen festgestellt, die kurz nach den Anschlägen ausliefen", heißt es in dem Bericht, über den zuerst die israelische Finanznachrichtenseite "The Marker" berichtet hatte. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Händler, die über die bevorstehenden Angriffe informiert waren, von diesen tragischen Ereignissen profitierten." Der Vorgang hat in Israel Spekulationen ausgelöst, womöglich habe sogar die Hamas durch diese Spekulationen viel Geld verdient.

Daten von der US-Aufsichtsbehörde

Die US-Professoren haben sich in ihrem Bericht auf Daten bezogen, die offiziell der US-Aufsichtsbehörde SEC gemeldet wurden. Sie halten fest, dass Anfang Oktober jemand in US-Börsenkreisen mit einer Katastrophe in Israel rechnete, die zu einem Absturz der Aktien führen würde, heißt es in der israelischen Tageszeitung "Haaretz". "Tatsächlich war das Volumen der Transaktionen am 2. Oktober so groß: 227.000 Einheiten, verglichen mit ein paar Tausend an jedem beliebigen Tag." Die Leerverkäufe beziehungsweise die Gewinne daraus gehen in die Millionenhöhe. Die Studie zeigt, dass etwa zwischen dem 14. September und dem 5. Oktober eine Short-Position in der Höhe von 4,43 Millionen Aktien der Bank Leumi aufgebaut wurde. Nach dem Hamas-Angriff wurden Gewinne in der Höhe von 3,2 Milliarden Schekel (790 Millionen Euro) eingefahren. (Reuters, red, 5.12.2023)