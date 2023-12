Dass The Curse Caroline Peters gefällt, war zu erwarten. Behauptet die Schauspielerin doch von sich selbst, der "weltgrößte Fan von Emma Stone" zu sein. Stone spielt in der Serie eine geschäftstüchtige Ehefrau namens Whitney, die mit ihrem Mann Asher eine Reality-Show über ihr ökologisch optimiertes Leben als Immobilienverkäufer in einer verarmten spanischsprachigen Community in New Mexico dreht.

Die Serie ist derzeit bei Paramount+ abrufbar und gilt bereits als bissigste Satire des Jahres. "Lustqual" verspürte Caroline Peters beim Schauen: "Einerseits bin ich neugierig, andererseits ist es extrem unangenehm, was da abläuft", sagt Peters. In der neuen Folge von "Serienreif" erzählt Peters, welche Serien sie schaut, warum Frauen beim Dreh schnell als schwierig gelten und was ihre eigenen Star-Allüren sind. Doris Priesching und Michael Steingruber stellen Fragen. (red, 6.12.2023)

