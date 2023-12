Text: Ela Angerer

Leo lag auf dem Sofa und starrte an die Decke. Er hatte frei, ein ganzes verlängertes Wochenende lang. Normalerweise würde jetzt in seinem Wohnzimmer CNN oder N-TV über den Bildschirm der Multimediaanlage flimmern, auf niedriger Lautstärke. Gleichzeitig würde aus der Küche ein leichtflockiger Song durch den Bluetooth-Lautsprecher dudeln, irgendwas auf Radio Fip ("musique éclectique"). Dieses Hintergrundrauschen symbolisierte in Leos Welt Gemütlichkeit.

Er war 45 und lebte allein. Affären: à la carte. Wohnsituation: Singlehaushalt.

Ein Großteil seiner Freunde hatte sich schon vor Jahren in mehr oder weniger enge Sackgassen manövriert. Mein Partner, unsere Kinder, unser Haus, der Hund, die Katzen, das Zweitauto, die Garagenplätze, die Lebensversicherungen, tönte es bei jedem Wiedersehen. An solchen Abenden brüstete sich Leo gerne damit, zu jeder Tages- und Nachtzeit die Musik aufdrehen zu können. Stundenlang zu duschen und ein paar Bier zu trinken, wann immer es ihm passe. – "Weil ich mich emotional nie erpressbar gemacht habe", tönte er, begleitet von einem Augenzwinkern, weil er wusste, dass seine Zusammenfassung gegenüber Leuten, "die Verantwortung übernehmen", ein ziemlich platter Angeberspruch war.

Trotzdem. So sah sie für Leo aus, die höhere Ordnung der Dinge. Zumindest bis vor zwei Wochen. Zumindest bis zu jenem Moment, als Belinda Reuter, eine neue Flamme, diesen einen verdammten Satz zu ihm sagte.

Leo hatte Belinda auf einer Party kennengelernt. Er arbeitete als Fotograf, seit gefühlt hundert Jahren für denselben Verlag – Pressekonferenzen, Ministerangelobungen, desolate Kinderspielplätze, Schönheitsköniginnen – so seine ungefähre Bandbreite. Im Gegensatz zu vielen Kollegen hatte er nie davon geträumt, als Porträt-, Natur- oder Tierfotograf groß herauszukommen. Sein Name auf Hochglanz-Bildbänden, gesponsert von Versicherungen, dazu drängte ihn nichts.

Ironischerweise wurde sein Mangel an Ambition im Verlag als Beständigkeit honoriert. Nur so konnte sich Leo erklären, warum er zur Geburtstagsfeier des Chefredakteurs eingeladen worden war, in dessen Privatwohnung.

An einem Samstagabend standen Leo und sechzig weitere Gäste im Salon seines Vorgesetzten. Er nippte an seinem Gin Tonic, als eine Frau in einem schlichten, kurzen Kleid den Raum betrat. Er beobachtete ihren Auftritt aus sicherer Entfernung. Ja, sie hatte lange, gerade Beine. Trotzdem war er sich nicht sicher, ob er sie schön fand. Die Haut über dem Ausschnitt ihres Kleides war bleich wie Mandelmilch. Auf ihren Wangen flackerten zwei rötliche Schatten.

Die Unbekannte grüßte einige Leute. Dabei bewegte sie sich langsam in Leos Richtung, und nun begriff er, was ihn an ihrer Erscheinung irritierte. Während sie sich umsah und lächelte, wirkten ihre Augen nur halb geöffnet. Wie in Zeitlupe senkten sich die Lider über der hellen Iris oder verdeckten sie ganz. Je länger er hinsah, desto weniger wusste er, ob er das Setting faszinierend oder abstoßend fand: Sie hatte die Augen einer schläfrigen Katze.

Leo hätte schwören können, dass sie eine mondäne Barbesitzerin oder Theaterschauspielerin war. Aber dann standen sie sich plötzlich gegenüber, ein Kollege stellte sie einander vor. – "Kennt ihr euch eigentlich?" – Und schon streckte die Katzenfrau ihre Hand aus und hauchte: "Hallo. Belinda Reuter."

Wie sich herausstellte, war Belinda Reuter weder Nachteule noch Bühnenstar. Sie arbeitete als Gehirnchirurgin. Leo bemühte sich um eine richtige Unterhaltung. Weil er Intelligenz sexy fand. Weil ihre Stimme so klang, als würde sie gerade aus einem Schaumbad auftauchen. Und weil er nicht genug davon bekommen konnte, wie sie am Ende eines Satzes ihre Augen senkte.

Der nächste Morgen

Als sich ihr Mandelmilch-Teint in Richtung hellgrauer Marmor verfärbte, bot er ihr an, sie nach Hause zu fahren. Überraschenderweise sagte sie Ja. Während der Wagen vor ihrem Haustor hielt, hauchte sie: "Vielleicht noch Lust auf einen Tee?" Diese Ansage überraschte ihn noch mehr. Es wurde eine fiebrige Nacht. Belindas Augen hatten dabei etwas Verschleiertes, Entrücktes, wie er es nie zuvor bei einer anderen gesehen hatte ... Er näherte sich einem unübersichtlichen Zustand, den es um jeden Preis zu vermeiden galt.

Am nächsten Morgen war Leo ein aufmerksamer, zärtlicher Frühstücksgefährte. Nach dem Kaffee verteilte er noch ein paar heftige Küsse auf ihrer Mandelmilchhaut, um sich schließlich gefasst und höflich zu verabschieden. Er war kein Teenager mehr und kannte die verschiedenen Spielarten der Liebe: die unschuldige, erste Liebe. Die besitzergreifende, fordernde Liebe. Die vernünftige, illusionslose Liebe. Und vor allem die giftige.

"Wo sie war, war dicke Luft", hatte seine Schwester beim Begräbnis der Mutter gesagt und die Sache damit auf den Punkt gebracht. Vor nichts graute ihm mehr als vor enttäuschten, wütenden Frauen. Früher oder später lief es in seiner Vorstellung immer darauf hinaus. Er wollte Belinda wiedersehen, ja. Aber auf einer niedrigeren Betriebstemperatur. Und was die Wärmeregulierung von Gefühlen betraf, da war Leo Experte.

Freunde fragten ihn manchmal, wie er es schaffte, zu daten und sich dabei nie in schmerzvolle Situationen zu manövrieren. Sein Rezept war einfach: Bildhaft stellte er sich den Zugang zu seinem Inneren als Garagentor mit einer schmalen Luke vor. Durch diese Luke sah er nach draußen und beobachtete. Sobald es unangenehm wurde, schloss er das Sichtfenster.

Nach der ersten hitzigen Nacht mit Belinda visualisierte Leo es wieder, das gute alte Garagentor. Er würde ihr frühestens in einer Woche texten, so der Plan. Drei Tage später rief sie an. Sie trafen sich bei seinem Lieblingsitaliener. Über ihre Lasagne gebeugt, erzählte ihm Dr. Belinda Reuter alles über Kopfschüsse ("Viele überleben es. Oft als Gemüse", "Der letzte Patient ging mit der Kugel im Kopf noch tagelang spazieren"). Was sie dazu zu sagen hatte, fand Leo spannender als die Serien Fauda und Büro der Legenden zusammen.

"Ich muss beim Operieren an dich denken"

Das nächste Mal trafen sie sich gleich in seiner Wohnung. Sobald Belinda durch die Tür kam, umarmten sie sich ausgiebig. Ihre Wangen glühten wie zwei untergehende Sonnen, und ihre Haut duftete so intensiv nach Wald und Moschus, dass ihm ganz schwindlig wurde. Schließlich waren ihre Lippen ganz nah an seinem Ohr, und sie hauchte den alles entscheidenden Satz: "Ich bin so verliebt, dass ich beim Operieren den ganzen Tag an dich denke."

Das war der Zauberspruch. Sein Garagentor stand jetzt weit offen. Deshalb lag er auf dem Sofa, die steifen Arme hinter dem Kopf verschränkt, und wartete seit Stunden auf ihren Anruf. Wie eine KI in der Lernphase beschwor er ihren Namen: "Belinda" – "Be-lin-da" – "BE-LIN-DAHH". – Die tatsächliche Belinda war an diesem Wochenende auf einem Neurochirurgie-Kongress in Helsinki. Warum schickte sie nicht wenigstens eine SMS? Unter seinem Hemd machte sich nervöses Kribbeln breit.

Er wünschte, er könnte diesen verdammten Satz aus seiner Erinnerung löschen. Beim letzten Mal hatte sie ihre giftgrüne Haarklammer im Bad liegen gelassen. Er hatte das Teil in einer Silberschale auf dem Couchtisch drapiert wie einen Fetisch. Ein Stück grünes Plastik, nicht mehr, doch für Leo sendete das Ding Botschaften in alle Richtungen. Womöglich verliebte sie sich gerade in einen Arzt. Besaß er so etwas wie Kamillentee? Er musste sich unter allen Umständen beruhigen.

Was hinderte ihn daran, ihr nach Helsinki nachzufliegen? Darüber dachte er jetzt allen Ernstes nach. Rot ... Schwarz ... Er fühlte sich wie ein betrunkener Spieler im Casino. Rot ... Schwarz ... Seit gestern hatte er nichts mehr gegessen, eventuell eine Magenverstimmung. Wenn sie ihn jetzt anrief, würde er ihr einen Heiratsantrag machen. Einfach so. Ab sofort spielte Leo voll auf Risiko. (RONDO, Ela Angerer, 26.12.2023)

Ela Angerer lebt als Autorin in Wien.