Warum? Lange Zeit wurde Folter in der Geschichte als unvermeidlicher Teil der Wahrheitssuche wahrgenommen und auch gutgeheißen. Kritik – vor allem an der Wirksamkeit und erst in zweiter Linie wegen der menschlichen Aspekte – kam während der Aufklärung auf. Sie führte im 18. Jahrhundert zu immer mehr Verboten in deutschen Ländern. 1776 ließ sie in Österreich Kaiserin Maria Theresia abschaffen. Als das 1948 das Folterverbot in der Allgemeinen Erklärung verankert wurde, war die Folter zwar auf dem Papier weitgehend abgeschafft, wurde aber vielfach noch praktiziert. Nicht zuletzt machten sich Täter im NS-Regime immer wieder sowohl der Folter als auch des Einsatzes unmenschlicher Behandlung und Strafen schuldig.

Wie sieht es heute aus? Folterverbote sind weltweit durchgesetzt, oft aber nur in Papierform. Und sie sind nicht unumstritten, jedenfalls nicht in jeder Situation. In den 2000er-Jahren setzten die USA unter Präsident George W. Bush "erweiterte Befragungstechniken" ein – ein Euphemismus für Folter. Zu diesen Methoden griff man unter anderem auch im irakischen Abu Ghraib und wohl auch im Lager Guantánamo auf Kuba. Auch in anderen Zusammenhängen schmilzt die Ablehnung der Folter schnell, wenn es um konkrete Fälle geht. Dürfen Terrorverdächtigen körperliche Schmerzen zugefügt werden, damit sie zum Beispiel noch aktive Mittäter nennen? War es rechtens, als 2002 die Frankfurter Polizei einen Kindesentführer durch Androhung von "erheblichen Schmerzen" zur Bekanntgabe eines Aufenthaltsortes des Opfers bringen wollte? Die Menschenrechte sind hier klar – die öffentliche Meinung nicht immer.