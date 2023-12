"Wissen wir schon, wohin es geht?", eine Nachricht meiner Reisebegleitung poppt auf meinem Handy auf, und ich muss schmunzeln. Es ist nicht die erste dieser Art. Also antworte ich das, was ich auch auf die letzten drei Nachrichten geantwortet habe: "Nein, erst eine Woche vor Abflug." Unser Unwissen liegt nicht daran, dass wir noch nicht gebucht haben. Denn das haben wir. Nur wissen wir trotzdem nicht, wohin die Reise gehen wird.

Reiseziel unbekannt: Beim Blind Booking überlässt man dem Anbieter die Urlaubsplanung. Getty Images/iStockphoto

Blind Booking nennt sich der neue Trend, der vermutlich für alle die etwas ist, die schon überall waren und keine Wunschziele mehr haben. Oder sich einfach schwer entscheiden können und auf Überraschungen im überschaubaren Rahmen stehen. Gebucht haben wir über den ersten Blind-Booking-Anbieter Deutschlands, der Anreise und Hotels gemeinsam vermittelt: Blookery. Der Gründer Kevin Kiesewetter hatte die Idee für das Konzept bereits 2016, als er für seine vier besten Freunde eine "blinde" Reise organisierte. Diese erfuhren das Ziel wirklich erst, als es Zeit war, das Flugzeug zu besteigen, und waren so begeistert von dem Erlebnis, dass er es in eine Geschäftsidee verwandelte.

Dahin nicht, dahin vielleicht

Wir bekommen die Information über das Reiseziel nicht erst am Flughafen, sondern zumindest sieben Tage vorher. Aufregend ist es trotzdem. Denn sowohl ich als auch meine Reisebegleitung sind Typ Vorbereitung und Kontrolle. Jede Urlaubsreise inkludiert unter anderen Umständen Listen, Restaurantempfehlungen und Reiseblogs, die gelesen werden. Diese nicht. Stattdessen müssen wir uns ganz in die Hände des Reiseanbieters fallenlassen, ohne wirklichen Einfluss zu haben.

Bei der Buchung geben wir den gewünschten Reisezeitraum an und können im nächsten Schritt zwischen Selbstanreise oder Kombipaket mit Flugreise wählen. Dann geht es ums Reiseziel. Man hat die Möglichkeit aus einer langen Liste kostenfrei Städte auszuschließen, auf die man gar keine Lust hat oder in denen man schon war. Somit weiß man zumindest schon einmal, wohin es nicht geht. Mehr aber auch nicht. Anschließend bekommen wir eine Mail mit dem Preis. 241 Euro kostet die Reise für zwei Nächte mit Frühstück in einem Dreisternehotel mit Flug pro Person. Reiseziel unbekannt.

Blookery wirbt prinzipiell nicht damit, besonders günstige Angebot zu haben. Auch wenn die Preise laut Kiesewetter trotzdem oft günstiger sind als eine gewöhnliche Städtereise: "Wir vergleichen alle möglichen Städte, Flüge und Hotelangebote. Bucht man selbst, würde man ja nie die Preise von 30 bis 50 unterschiedlichen Städten vergleichen." Und deshalb ist der Preis dann doch meistens ganz gut. Wir machen einige Versuche mit unterschiedlichen Daten und ausgeschlossenen Reisezielen, lassen uns diverse Angebote zuschicken und landen immer zwischen 200 und 300 Euro pro Person. Also bestätigen wir das Angebot. Auf ins blinde Abenteuer.

Blind Booking

Das Konzept von Blind Booking ist nicht neu. Schon seit Jahren versuchen Fluglinien auf diese Weise Restplätze im Flugzeug unter die Leute zu bringen. Begonnen hat damit Eurowings. Deren Mutterfirma Lufthansa hat es übernommen. Die Fluglinie bietet unter Lufthansa Surprise die Möglichkeit an, zwischen verschiedenen Kategorien zu wählen: Zum Beispiel "Einfach sehenswert", "Sonnenziele", "Draußen erleben", "Ganz romantisch" oder auch "Party und Nightlife". Eine Liste mit den möglichen Zielen je Kategorien gibt es ebenfalls, und auch in diesem Fall hat man die Möglichkeit Städte auszuschließen. Wohin es aber genau geht, bleibt bei der Buchung ein Geheimnis. Seit kurzem gibt es auch Überraschungsflüge von Austrian Airlines.

Zugegeben: Ohne Blind Booking wäre Warschau nicht unsere erste Wahl gewesen. Getty Images/iStockphoto

Reiseanbieter Wowtrip bietet das Gegenteil zum blinden Flug an, und zwar bekommt man hier Hotels zur Selbstanreise innerhalb Deutschlands. Vom Abreiseort weg gibt man an, ob man in die Stadt oder aufs Land möchte. Der große Unterschied zu Blookery ist, dass jeder Ausschluss von Zielen oder Reiselänge kostet. Möchte man nicht zu lange unterwegs sein oder nicht in die Stadt, dann erhöht sich der Preis. Seit kurzem bietet Wowtrip auch Gesamtpakete mit Hotel und Anreise durch Flug oder Zug an. Möchte man ein Reiseziel ausschließen, erhöht sich der Preis je Stadt um fünf Euro. Beim Gesamtpaket gibt es dafür aber die Möglichkeit, es so zu machen, wie Kiesewetter und seine Freunde damals: Man erfährt erst am Flughafen, wohin es gehen wird. Die Plattform Hotwire bietet sich an, wenn man nach Nordamerika reist, denn es ist eine amerikanische Tochter von Expedia. Hier kann man Hotels in bestimmten Gebieten buchen, ohne zu wissen, welches genau man wählt, und dadurch bis zu 60 Prozent sparen.

Und dann waren wir dort

Aber wie geht man so eine Reise an, wenn man gar nicht darauf vorbereitet ist? Denn etwas nervös macht mich dieser Umstand dann doch, und die Vorfreude stellt sich zuerst auch nicht so richtig ein. Stornieren können wir über Blookery übrigens nicht – die Reise, die wir als verbundene Reiseleistung gebucht haben, verhält sich so, als hätten wir Flug und Hotel selbst gebucht. Das bedeutet, es gelten die typischen Stornierungsbedingungen der Hotels und Fluglinien. Flüge sind fast nie kostenlos stornierbar, bei den Hotels ist es häufig Verhandlungsbasis, wie Kiesewetter weiß. Bei Krankheit oder Ähnlichem greift die Reiseversicherung, die man hoffentlich ohnehin hat.

Wir lassen uns durch Warschau treiben: Die fehlende Vorbereitung, die mich anfangs nervös gemacht hat, erweist sich als Entspannungsfaktor. Sandra Gloning

Eine Woche vor unserem Reisetermin kommt eine Mail von Blookery mit einem Countdown sowie ein Rubbellos per Post. Aufrubbeln, und endlich ist die Wartezeit vorbei: Es geht für uns nach Warschau. Neben der Hotelbuchung und den Flugdaten finden wir in der Mail einen Info-Zettel, der viel von dem abdeckt, was wir normalerweise vorher recherchiert hätten: Wie kommt man vom Flughafen in die Stadt? Was ist die Währung vor Ort? Wo ist das Hotel, und was ist in der Nähe? Wie funktioniert der öffentliche Verkehr?

Mit diesen Informationen ausgerüstet, widerstehen wir dem Drang, die letzte Woche vor Abreise noch in intensive Vorbereitung zu stecken, und lassen die Reise auf uns zukommen. Wir spazieren durch die Altstadt Warschaus und stolpern am ersten Abend in ein historisches Fest, das die Vergangenheit Polens feiert. Wir lassen uns Restaurantempfehlungen an der Hotelrezeption geben und essen großartige Piroggen. Wir buchen nach dem ersten Abend im Hotel noch spontan eine Stadtführung für den nächsten Tag, einfach weil uns danach ist, und stoßen gänzlich ungeplant zum Klavierkonzert eines kanadischen Pianisten im Belvedere-Park.

Die fehlende Vorbereitung, die mich anfangs nervös gemacht hat, erweist sich als Entspannungsfaktor. Zugegeben: Warschau wäre vermutlich nicht unsere erste Wahl gewesen. Hätten wir selbst gebucht, wären wir vermutlich in Paris, London oder Kopenhagen gelandet – voll bepackt mit einer Liste an To-dos, Restaurants und gebuchten Stadtführungen. Und es lässt sich diskutieren, ob man die Umwelt Reisen zu Zielen aussetzen sollte, die man nicht unbedingt sehen möchte. Gleichzeitig vereinfacht es die Planung auch sehr, wenn man einfach nur dem Alltag entfliehen und eine Auszeit möchte. (Sandra Gloning, 6.12.2023)