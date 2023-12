Vielerorts plumpst überhängender Schnee gerade vom Dach. Was den Schnee aktuell so besonders macht und welche Probleme er verursacht

Auf den Dächern liegen in weiten Teilen des Landes Schnee und Eis. Mancherorts ragen Schneewechten weit über das Dach hinaus – und krachen irgendwann unweigerlich in die Tiefe. Das ruft Feuerwehr und Dachdecker auf den Plan. Auch Roman Moosbrugger, Bundesinnungsmeister-Stellvertreter der Dachdecker mit Betrieb in Bezau in Vorarlberg, war in den letzten Tagen viel unterwegs. Die Last des Schnees ist für die Dächer bisher kein Problem, erklärt er; in Vorarlberg seien es derzeit maximal 30 Zentimeter auf den Dächern, diese würden aber auch 70 bis 80 Zentimeter aushalten.

Ein Blick nach oben kann sich im dichtverbauten Gebiet derzeit auszahlen. IMAGO/Eibner

Dafür gibt es ein anderes Problem: "Der Schneeaufbau ist anders", sagt Moosbrugger. Der Schnee sei nass und habe bereits zahlreiche Bäume zum Einstürzen gebracht. "Wir haben drei Fälle, wo ganze Tannen auf Häuser gefallen sind", erzählt Moosbrugger.

Ein weiteres Problem ist der Eisrückstau auf Dächern. So gerät Wasser über die Dacheindeckung ins Unterdach und ins Gebäude. Der Grund dafür ist, dass der Untergrund, auf den der Schnee gefallen ist, zu warm war, daher bildet sich viel Eis.

Blick nach oben

Dachlawinen, die auf Gehwege donnern, sind derzeit noch kein so großes Thema – sie werden in der Regel erst dann zur Gefahr, wenn die Temperaturen steigen. Auf Dächern, die in den öffentlichen Bereich ragen, sind Schneefang- und Schneehaltesysteme vorgeschrieben. Alle Gefahren können diese aber auch nicht verhindern. Denn Schneewechten oder Eiszapfen, die übers Dach hinausragen, werden dadurch auch nicht aufgehalten. Moosbrugger rät daher derzeit dazu, aus Selbstschutz in der Stadt immer wieder nach oben zu schauen. Und auch rund um Bäume, die sich unter der Last des Schnees schon biegen, rät der Experte zur Vorsicht.

Wovon er in jedem Fall abrät, ist, selbst aufs Dach zu steigen. Nicht nur weil das lebensgefährlich ist – sondern auch weil das Dach dabei beschädigt werden kann. Moosbrugger selbst rückt zu Einsätzen mit Kran und Krankorb an, in Zweierteams wagen sich die Profis aufs Dach.

Der Hauseigentümer kann jedenfalls dafür haften, wenn jemand durch eine Dachlawine zu Schaden kommt. In Mehrparteienhäusern regelt die Hausverwaltung den Winterdienst. Jetzt, wo das Schneeräumen vorerst beendet ist, werden an den Häusern die typischen Stangen angebracht, mit denen vor Dachlawinen gewarnt wird. Bei der Wiener Hausbetreuung Jürgen Schmidt bevorzugt man aber Fahnen, die an Fassaden angebracht werden, um zu vermeiden, dass Stangen Menschen mit Sehbeeinträchtigung, mit Rollstühlen oder Kinderwägen nicht im Weg stehen.

Feuerwehr rufen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontrollieren auch die Dächer regelmäßig, sagt Prokurist Günter Fettinger. Für die Beseitigung von Schnee und Eis auf Dächern wird die Feuerwehr oder ein Dachdecker gerufen. Die Feuerwehr kann im Übrigen auch von Passantinnen und Passanten gerufen werden, wenn diese eine Gefahr von oben bemerken.

Dank Informationen der Geosphere könne man Einsätze wie jene beim starken Schneefall am Wochenende vorab gut vorbereiten. "Bei derart heftigen und lang anhaltenden Schneefällen kann man allerdings auch keine Wunder vollbringen“, sagt Fettinger. Das werde mal mit mehr, mal mit weniger Verständnis quittiert. Letztendlich sei man besonders in Außenbezirken auch davon abhängig, wie gut die Straßen geräumt sind. Bei starkem Schneefall müsse man innerhalb weniger Stunden mehrmals anrücken, sagt Fettinger. Und was erschwerend hinzukommt: Arbeitskräfte werden auch in diesem Segment händeringend gesucht. (Franziska Zoidl, 6.12.2023)