Jetzt anhören: Israels Geheimdienste sollen vor dem Hamas-Angriff am 7. Oktober gewarnt worden sein. Dass er nicht verhindert wurde, wird Netanjahu lange nachhängen

Hat Israel schon vor dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober darüber Bescheid gewusst und nichts dagegen unternommen? Diese Frage werfen Dokumente auf, die israelischen Geheimdiensten schon seit über einem Jahr vorliegen sollen.



Die Berichte bringen den israelischen Premier, Benjamin Netanjahu, unter Druck. Denn sobald die Kämpfe in Gaza, mit all ihren Ausnahmesituationen, vorbei sind, könnte auch er vor seinem politischen Ende stehen.

Im Podcast analysiert Eric Frey, leitender Redakteur des STANDARD, was das für die Dauer und den Ausgang des Kriegs im Nahen Osten bedeutet. (red, 5.12.2023)

Dieser Podcast wird unterstützt von bob. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. bob