Seit Juli dürfen in Oberösterreich Problemwölfe abgeschossen werden. APA/AFP/THOMAS KIENZLE

Perg – Im Unteren Mühlviertel im Bezirk Perg ist Dienstagmorgen in 45 Meter Entfernung von einem Wohnhaus ein Risikowolf abgeschossen worden, informierte das Land Oberösterreich in einer Presseaussendung zu Mittag. Das Jungtier ist nach dem freigegebenen Abschuss einer Wölfin Anfang November das zweite Tier, das seit Inkrafttreten der neuen Wolfsmanagementverordnung des Landes mit 1. Juli in Oberösterreich erlegt wurde. (APA, 5.12.2023)