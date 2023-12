In den USA trackt der Konzern, ob die Angestellten dreimal die Woche ins Büro kommen – andernfalls könnten Konsequenzen drohen. Wäre das in Österreich erlaubt?

Wenn die Zeiterfassung zur Leistungsbeurteilung wird, kann es arbeitsrechtlich kritisch werden. Getty Images/iStockphoto

Was tun, wenn die Beschäftigten nur dann ins Büro kommen, wenn sie wollen? Die Kurzvideo-Plattform Tiktok hat in den USA eine neue Maßnahme eingeführt, um die Präsenz zu verfolgen. Laut Recherche der "New York Times" müssen Angestellte nun eine App nutzen, damit ihre Büropräsenz erfasst werden kann. Erst kürzlich sollen sie von dem neuen Tool erfahren haben, welches in die interne Software des Unternehmens integriert sei.

Diese soll das Einchecken mit den Ausweisen der Mitarbeitenden registrieren. Laut dem Bericht hätten sich bereits einige Angestellte besorgt geäußert: Erscheinen sie nicht im Büro, obwohl sie sollten, zeichnet die neue App dies auf, und sie müssen sich dafür rechtfertigen.

Auf einem Dashboard sollen die Beschäftigten, ihre Vorgesetzten und auch die Personalabteilung Einsicht in die An- und Abwesenheit im Büro haben. So wie viele andere Tech-Unternehmen wie Zoom, X (vormals Twitter), IBM und Amazon in den USA verlangt auch Tiktok seit kurzem das Arbeiten aus dem Büro an drei Tagen in der Woche.

Rechtlicher Rahmen

Den Beschäftigten soll sogar mitgeteilt worden sein, dass "jede absichtliche und konsequente Missachtung zu Disziplinarmaßnahmen führen kann" und "sich auf die Leistungsbeurteilung auswirken könnte". Eine Sprecherin von Tiktok in den USA beteuerte jedoch laut NYT, dass das Ziel sei, Mitarbeitenden wie auch Führungskräften mehr Klarheit und Kontext hinsichtlich ihrer Erwartungen zur Büropräsenz und der Zeitpläne zu bieten und eine transparentere Kommunikation zu fördern.

Auch andere Tech-Konzerne wollen stärker überwachen, ob ihre Angestellten wirklich ins Büro kommen. Google will erfassen, wann Mitarbeitende ihre Ausweise beim Büroeingang scannen. Der Konzern fordert mindestens drei Tage die Woche im Büro und will längere Abwesenheiten in Gesprächen zur Leistungsbeurteilung einbeziehen.

Auf Nachfrage des STANDARD gebe es zwar bei der Niederlassung von Tiktok für den deutschsprachigen Raum in Berlin keine App für die Anwesenheitserfassung. Aber es werde darauf geachtet, dass die Angestellten zeitweise an den Standort kommen. In Österreich ist die digitale Erfassung von Präsenztagen in dieser Form zwar kein oder kaum ein Thema. Allerdings gibt es zur Überwachung auch genaue rechtliche Rahmenbedingungen. "Ich würde dieses System schon als kritisch ansehen", sagt Florian Dauser, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht in Wien.

Nicht zur Leistungsbeurteilung

Im Gespräch mit dem STANDARD erklärt er, es komme bei Kontrollsystemen darauf an, ob es die Menschenwürde berühre. Bei Technologien, welche die Anwesenheit nicht nur für die Zeiterfassung kontrollieren, sondern die An- und Abwesenheit im Büro zur Leistungsbeurteilung heranziehen, könnte dies der Fall sein. In Österreich müsste bei solchen heiklen Tools dann der Betriebsrat, wenn es einen gibt, zustimmen oder sonst jeder und jede Angestellte einzeln in einer Betriebsvereinbarung.

Per se unzulässig sind nur Tools, welche den höchstpersönlichen Lebensbereich kontrollieren, sagt Dauser. Dabei ginge es um Software, die ausschließlich die Leistung erfassen würde, aber auch um Kameras, die den Arbeitsplatz filmen. Werde die Menschenwürde im rechtlichen Sinne nicht berührt, dann brauche eine Firma keine Zustimmung der An­gestellten. Ein Beispiel dafür wären etwa Kameraaufnahmen bei den Eingängen der Büros. (Melanie Raidl, 8.12.2023)