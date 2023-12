Die internationale Verbraucherschutzorganisation Consumer Choice Center hat für ihren vierten jährlichen "European Railway Station Index" die 50 größten Bahnhöfe Europas in Bezug auf das Fahrgasterlebnis, angefangen bei der Belegung der Bahnsteige und der Erreichbarkeit bis hin zur Anzahl der Ziele und der Sauberkeit, bewertet. Unter anderem wurden die Gastronomie und frei verfügbares Wi-Fi in der Bewertung berücksichtigt.

Der Zürcher Hauptbahnhof konnte seinen Spitzenplatz verteidigen. IMAGO/Andreas Haas

Außerdem wurden die Anzahl der Fahrstühle, der barrierefreie Zugang für Rollstuhlfahrer sowie Beschilderungen untersucht. Weitere Kriterien, die für den Index eine Rolle spielten, waren die Fahrgastzahlen, die Zahl der nationalen und internationalen Verbindungen, die Verfügbarkeit von Erste-Klasse-Lounges und Rideshare-Möglichkeiten. Gemäß den Studienautoren soll das Ranking den Passagieren helfen, den "besten Bahnhof für ihre nächste Reise auszuwählen und gleichzeitig das beste Erlebnis zu genießen". Gerade was die Barrierefreiheit anbelangt, stellen die Studienautoren eine positive Entwicklung fest. Sämtliche Bahnhöfe hätten sich in diesem Punkt seit der letzten Analyse verbessert.

Deutschland schneidet schlecht ab

Die Goldmedaille verteidigt auch in diesem Jahr der Hauptbahnhof Zürich (102 Punkte). Zürich wie auch Bern (90 Punkte, ex aequo auf Rang drei mit Berlin Hauptbahnhof) punkten hauptsächlich mit dem geringen Anteil an verspäteten Zügen, mit der guten Netzanbindung und mit den vielen Shops, Restaurants und Take-aways. Abzüge gibt es bei der Ticketauswahl und wegen der fehlenden First-Class-Lounges.

Wieder im Ranking und gleich ganz vorn mit dabei: der Wiener Hauptbahnhof. imago images/Manfred Segerer

Die Silbermedaille konnte heuer der Wiener Hauptbahnhof (94 Punkte) erringen. Und das, nachdem er im vergangenen Jahr gar nicht erst im Ranking aufgetaucht ist. Weil es mit Bern und Berlin zwei dritte Plätze gibt, fällt der vierte Rang aus. Auf Platz fünf folgt Utrecht Centraal (89,5 Punkte), Rang sechs geht an den Frankfurter Hauptbahnhof (87 Punkte), Rang sieben an Napoli Centrale mit 86 Punkten, Rang acht an Amsterdam Centraal (4,5 Punkte) und Platz neun mit 82 Punkten an den Gare du Lyon. Die Top Ten schließen Oslo Central Station und Wien Meidling (!) mit je 81 Punkten ab.

Auffallend ist, wie schlecht eine Mehrheit der deutschen Bahnhöfe im Ranking abschneidet. Neben dem Berliner Hauptbahnhof ist nur noch der Frankfurter Hauptbahnhof in den Top Ten vertreten. Alle anderen deutschen Bahnhöfe sind weiter hinten zu finden. Auf den letzten sechs Plätzen landen gar ausschließlich Bahnhöfe in Deutschland. Schlusslicht ist der Hauptbahnhof Bremen. (max, 6.12.2023)

Das sind die zehn besten europäischen Bahnhöfe:

1. Zürich Hauptbahnhof

2. Wien Hauptbahnhof

3. Berlin Hauptbahnhof

3. Bahnhof Bern

5. Utrecht Centraal

6. Frankfurt Hauptbahnhof

7. Napoli Centrale

8. Amsterdam Centraal

9. Gare du Lyon

10. Oslo Central Station

10. Bahnhof Wien Meidling