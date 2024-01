Pro

Was für einen Teppich spricht? Zweifelsohne die Jahreszeit, zumindest wenn Sie nicht ohnehin eine Fußbodenheizung haben oder standardmäßig zwei Paar Socken zu Hause tragen.

Für flauschige Teppiche sprechen aber nicht nur die warmen Füße. Mit ihnen lässt sich auch mühelos Farbe in jedes noch so fade Ambiente bringen und mancher Schönheitsfehler auf einem nicht mehr ganz so neuen Parkett verstecken.

Oder mancher Kratzer durch herumrückende Sessel gleich verhindern. Den Vermieter wird's freuen, die Nachbarn von drunter übrigens auch, wenn sie nicht jeden Schritt von obendrüber hören. Und dass die Akustik in der Wohnung plötzlich nicht mehr nach Lagerhalle klingt, ist auch für einen selbst Quell der Freude.

Die Wohnaccessoires sind aber auch ein super Trick, große Wohnbereiche in kleine, gemütliche Zonen zu unterteilen. Selbst ausprobiert: Wohnzimmercouch und Tisch stehen nicht länger verloren hinterm Esstisch herum. Seit sie auf einem gelb-blau gestreiften Teppich zu stehen gekommen sind, wirken sie fast so, als würde ein größeres Konzept dahinterstecken – zumindest, bis man den Rest der Wohnung sieht.

Gut, dass es mittlerweile auch schon pflegeleichte Teppiche gibt, die sogar in die Waschmaschine passen. Und sollten sich die Lebensumstände oder der Geschmack doch wieder ändern, ist ein Teppich ratzfatz auf- und anderswo wieder ausgerollt. (zof)