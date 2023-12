Zum Aufbau einer europäischen Cloud-Infrastruktur hat die EU-Kommission milliardenschwere Hilfen genehmigt. Unternehmen könnten bis zu 1,2 Milliarden Euro erhalten, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstag mit. Dadurch würden voraussichtlich private Investitionen über weitere 1,4 Milliarden Euro in der Europäischen Union (EU) aktiviert.

Mehrere Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, hatten das Projekt "IPCEI Next Generation Cloud Infrastructure and Services" (IPCEI CIS) ins Leben gerufen. Damit will sich die EU unabhängiger von US-Cloudanbietern wie Microsoft, der Alphabet-Tochter Google oder der Amazon-Sparte AWS machen, die bisher den Markt dominieren. In das europäische Cloud-Projekt sind unter anderem die Magenta-Mutter Deutsche Telekom, die spanische Telefonica und der französische Konzern Orange eingebunden.

Europäische quelloffene Software

Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung des ersten offen zugänglichen europäischen Datenverarbeitungs-Ökosystems, des Multi-Provider-Cloud-to-Edge-Kontinuums. Die teilnehmenden Unternehmen werden eine quelloffene Software entwickeln, die Echtzeitdienste mit geringen Latenzzeiten (wenige Millisekunden) über verteilte Rechenressourcen in Nutzernähe ermöglicht. Dadurch soll die Notwendigkeit der Übertragung großer Datenmengen auf zentrale Cloud-Server abnehmen. Die einzelnen Vorhaben decken das gesamte Cloud-Edge-Kontinuum ab, von der Basissoftwareschicht bis hin zu sektorspezifischen Anwendungen.

"Das IPCEI wird sehr ehrgeizige Forschungsarbeiten beinhalten, die erforderlich sind, um die Einführung innovativer Datenverarbeitungsanwendungen und -dienste zu ermöglichen, die von europäischen Unternehmen, Behörden sowie Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden können. Mit dem heutigen Beschluss haben wir dafür gesorgt, dass das Geld der Steuerzahler sinnvoll für eine gezielte und ausreichende öffentliche Unterstützung ausgegeben wird, damit die ehrgeizigen Ziele des Vorhabens verfolgt werden können.", so Kommissar Didier Reynders, zuständig für Wettbewerbspolitik. (APA, red, 5.12.2023)